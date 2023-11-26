В России распространяют абсурдный фейк о "Церкови святого пса Патрона" в Украине

Российские пропагандисты не устают придумывать ложь об Украине. На этот раз они заявили о создании в нашей стране "Церкви святого пса Патрона".

Пес Патрон сильно заинтересовал россиян

Возможно, у путинских пропагандистов нет чувства юмора, или они просто пытаются сделать все возможное, чтобы россияне верили в то, что украинцы сошли с ума и поклонятся собаке.

Все началось после того, когда в ТикТок один из пользователей начал публиковать видео в костюме пса Патрона и одежде, похожей на ту, в которой проводят службу священники.

Мужчина на видео в шутку приглашает людей в "Церковь святого пса Патрона".

На этот ролик сразу обратили внимание россияне.

Они начали публиковать видео в своих телеграмм-каналах.

Что интересно, в комментариях под видео россияне действительно верят в то, что в Украине могли создать такую "церковь".

Некоторые даже призывают "спасти" собаку.

Роспропаганда нашла новый способ опозориться

После того как видео завирусилось в сети, российские пропагандисты решили использовать его для своего сюжета.

Чтобы окончательно убедить свою аудиторию в том, что это видео "правдивое", в России также добавили ролик, на котором хор исполняет песню "Пес Патрон" на мотив щедривки.

Несмотря на то, что каждый нормальный человек сразу понимает, что участники хора просто присоединились к украинским трендам ТикТока, пропагандистов это никак не остановило.