У РФ поширюють абсурдний фейк про "Церкву святого пса Патрона" в Україні

Російські пропагандисти не втомлюються вигадувати брехню про Україну. Цього разу вони заявили про створення в нашій країні "Церкви святого пса Патрона".

Пес Патрон дуже зацікавив росіян

Можливо, у путінських пропагандистів геть немає почуття гумору, або ж вони просто намагаються зробити все можливе, щоб росіяни вірили в те, що українці з’їхали з глузду та поклоняться собаці.

Все почалося після того, коли у ТікТок один з користувачів почав публікувати відео у костюмі пса Патрона й одязі, схожому на той, у якому проводять службу священники.

Чоловік на відео жартома запрошує людей до "церкви святого пса Патрона".

На цей ролик одразу звернули увагу росіяни.

Вони почали публікувати це відео у своїх телеграм-каналах.

Що цікаво, у коментарях під відео росіяни дійсно вірять у те, що в Україні могли створити таку "церкву".

Деякі навіть закликають “врятувати” собаку.

Роспропаганда знайшла новий спосіб зганьбитися

Після того, як відео "завірусилося" у мережі, російські пропагандисти вирішили використати його для свого сюжету.

Щоб остаточно переконати свою аудиторію в тому, що це відео “правдиве” у Росії також додали ролик, на якому хор виконує пісню "Пес Патрон" на мотив щедрівки.

Попри те, що кожна нормальна людина одразу розуміє, що учасники хору просто доєдналися до українських трендів ТікТока, втім пропагандистів це жодним чином не спинило.