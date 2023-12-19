Скандальна харків'янка Зоя Кускова, яка називає себе “провідним аналітиком” ютуб-каналу Diaspora UA та раніше була активісткою “Партії Шарія”, почала звинувачувати бійців ЗСУ та волонтерів у тому, що вони нібито “заробляють на війні”.

Хто така Зоя Кускова та що про неї відомо

Журналістам вдалося дізнатися, що одіозна харків'янка має зв’язки з сім’єю колишнього регіонала Володимира Кацуби, якого вважають фінансистом «Партії Шарія».

Ба більше, також стало відомо, що Зоя Кускова разом з Жихарєвим Богданом Ільдар Огли (одним зі спонсорів політсили Геннадія Кернеса) заснувала ГО “Харківщина разом”.

Що важливо розуміти, саме ця ГО стала однією з ланок складного ланцюга, за допомогою якого Володимир Кацуба фінансував політсилу агента Кремля Анатолія Шарія.

Окрім того, Кускова якимось чином також стала “провідним аналітиком” Youtube-каналу Diaspora UA. Останній славиться використанням практично всього пропагандистського арсеналу РФ.

Найчастіше зрадниця поширює у своїх соцмережах такі російські наративи:

війна триває, бо на ній заробляють (політики, активісти, волонтери, рептилоїди…)

Зеленський і Байден не йдуть на нормальні перемовини з республіканцями, бо не хочуть перемоги України.

українській владі потрібна тривала війна.

Також Зоя Кускова особисто почала звинувачувати наших захисників у тому, що вони “заробляють на війні”.

Військовий та громадський активіст Сергій Гнезділов уже опублікував відповідний скриншот.

Фото: скриншот

Що відомо про діяльність агентів Кремля з Diaspora UA

Diaspora UA позиціонує себе як "групу волонтерів" – громадян США, родом з України, яка запрошує "до дискусії про події, які відбуваються в Штатах та нашій країні на тлі російсько-української війни.

Однак в складі цієї групи дуже багато росіян, наближених безпосередньо до Путіна. Насамперед йдеться про колишнього радника диктатора Андрія Ілларіонова та ексдепутатку від “Єдиної Росії” Марію Максакову-Ігенбергс.

Харків'янка Зоя Кускова у Diaspora UA відповідальна за створення фейків у форматі псевдоаналітики.

До прикладу, нещодавно вона опублікувала ролик з красномовною назвою “Справжні цілі поїздки Зе в США”.

У відео пропагандистка звинувачує Володимира Зеленського у тому, що йому вдалося домовитися з Джо Байденом про виділення коштів на відновлення України.

Чому це погано – вона не пояснює.

Ба більше, Кускова навіть критикує інвестиції в Україну. Аргумент: якщо хтось хоче інвестувати в Україну не чекаючи перемоги, то це означає, що інвестор згоден на перемогу Росії…

Однак найбільше уваги зрадниця приділяє українському дипломатичному представництву в США, а Оксану Маркарову змальовує абсолютним злом. Знову ж таки – без жодних доказів та пояснень.