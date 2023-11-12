Президент Латвии предупредил о последствиях, если Европа подведет Украину

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Россия планирует длительную войну в Украине и призвал продолжать военную поддержку Киева, в противном случае РФ может начать агрессию против других стран в будущем.

Европа должна продолжать поддержку Украины

В интервью Associated Press лидер Латвии сказал, что «важно действительно бороться за международный мир и мир в Европе, потому что если мы остановим Россию в Украине, то Россия не сможет бросить вызов другим странам».

Я также считаю, что нам будет гораздо легче поддерживать мир в Европе, если Украина добьется успеха, а не подвести Украину, или, если на то пошло, также разрешить ситуации на Ближнем Востоке выйти из-под контроля. Поделиться

Ринкевич сказал, что украинские солдаты воюют "очень храбро", и Запад обязан отреагировать на призыв президента Владимира Зеленского увеличить количество оружия, "поскольку мы не предоставили столько, сколько должны были".

По его словам, Россия мобилизует свою экономику, ресурсы и военную технику "для очень продолжительной войны".

РФ пыталась быстро выиграть войну и поняла, что не может, и теперь Москва хочет «задушить» Украину, сказал он, предполагая, что РФ повторит атаки на энергетическую инфраструктуру Украины в ближайшие месяцы, как это было прошлой зимой.

ЕС понял, что нам нужно больше обороны и войска. И на этом этапе я хотел бы видеть, что этот процесс будет немного более быстрым. Но все-таки эти вещи сейчас наконец-то двигаются. Поделиться

Ринкевичс подчеркнул, что считает очень важным, чтобы Путин потерпел поражение.

Если мир увидит, что Европа и Соединенные Штаты не смогут оказать поддержку Украине, сказал он, «тогда я думаю, это будет усиливать давление на Израиль».

РФ возвращается к тоталитарному режиму

Латвийский лидер сказал, что Россия переходит от автократии к тоталитарному режиму и прибегает к пропаганде, хуже той, которая была во время холодной войны.

Они показывают жесткие фотографии, видео или анимационные ролики об уничтожении городов в Европе или Соединенных Штатах с помощью ядерного оружия, говоря, что использование ядерного оружия на самом деле просто "кусок пирога", - сказал он. Поделиться

Он добавил, что россияне называют украинцев «низшей человеческой расой — это очень похоже на то, что нацистская Германия говорила о евреях».