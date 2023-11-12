Президент Латвии предупредил о последствиях, если Европа подведет Украину

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Россия планирует длительную войну в Украине и призвал продолжать военную поддержку Киева, в противном случае РФ может начать агрессию против других стран в будущем.
Европа должна продолжать поддержку Украины
В интервью Associated Press лидер Латвии сказал, что «важно действительно бороться за международный мир и мир в Европе, потому что если мы остановим Россию в Украине, то Россия не сможет бросить вызов другим странам».
Ринкевич сказал, что украинские солдаты воюют "очень храбро", и Запад обязан отреагировать на призыв президента Владимира Зеленского увеличить количество оружия, "поскольку мы не предоставили столько, сколько должны были".
По его словам, Россия мобилизует свою экономику, ресурсы и военную технику "для очень продолжительной войны".
РФ пыталась быстро выиграть войну и поняла, что не может, и теперь Москва хочет «задушить» Украину, сказал он, предполагая, что РФ повторит атаки на энергетическую инфраструктуру Украины в ближайшие месяцы, как это было прошлой зимой.
Ринкевичс подчеркнул, что считает очень важным, чтобы Путин потерпел поражение.
Если мир увидит, что Европа и Соединенные Штаты не смогут оказать поддержку Украине, сказал он, «тогда я думаю, это будет усиливать давление на Израиль».
РФ возвращается к тоталитарному режиму
Латвийский лидер сказал, что Россия переходит от автократии к тоталитарному режиму и прибегает к пропаганде, хуже той, которая была во время холодной войны.
Он добавил, что россияне называют украинцев «низшей человеческой расой — это очень похоже на то, что нацистская Германия говорила о евреях».
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