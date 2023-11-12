Президент Латвії попередив про наслідки, якщо Європа підведе Україну

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що Росія планує тривалу війну в Україні й закликав продовжувати військову підтримку Києва, інакше РФ може розпочати агресію проти інших країн у майбутньому.
Європа повинна продовжувати підтримку України
В інтерв'ю Associated Press лідер Латвії сказав, що «важливо насправді боротися за міжнародний мир і мир в Європі, тому що якщо ми зупинимо Росію в Україні, то Росія не зможе кинути виклик іншим країнам».
Рінкевич сказав, що українські солдати воюють «дуже хоробро», і Захід зобов’язаний відреагувати на заклик президента Володимира Зеленського збільшити кількість зброї, «оскільки ми не надали стільки, скільки повинні були».
За його словами, Росія мобілізує свою економіку, ресурси та військову техніку «для дуже тривалої війни».
РФ намагалася швидко виграти війну та зрозуміла, що не може, і тепер Москва хоче «задушити» Україну, сказав він, передбачаючи, що РФ повторить атаки на енергетичну інфраструктуру України в найближчі місяці, як це було минулої зими.
Рінкевичс підкреслив, що вважає дуже важливим, щоб Путін зазнав поразки.
Якщо світ побачить, що Європа і Сполучені Штати не зможуть надати підтримку Україні, сказав він, «тоді я думаю, що це посилюватиме тиск на Ізраїль».
РФ повертається до тоталітарного режиму
Латвійський лідер сказав, що Росія переходить від автократії до тоталітарного режиму та вдається до пропаганди, гіршої ніж та, що була під час холодної війни.
Він додав, що росіяни називають українців «нижчою людською расою — це дуже схоже на те, що нацистська Німеччина говорила про євреїв».
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