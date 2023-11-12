Президент Латвії попередив про наслідки, якщо Європа підведе Україну

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що Росія планує тривалу війну в Україні й закликав продовжувати військову підтримку Києва, інакше РФ може розпочати агресію проти інших країн у майбутньому.

Європа повинна продовжувати підтримку України

В інтерв'ю Associated Press лідер Латвії сказав, що «важливо насправді боротися за міжнародний мир і мир в Європі, тому що якщо ми зупинимо Росію в Україні, то Росія не зможе кинути виклик іншим країнам».

Я також вважаю, що нам буде набагато легше підтримувати мир у Європі, якщо Україна досягне успіху, а не підвести Україну, або, якщо на те пішло, також дозволити ситуації на Близькому Сході вийти з-під контролю. Поширити

Рінкевич сказав, що українські солдати воюють «дуже хоробро», і Захід зобов’язаний відреагувати на заклик президента Володимира Зеленського збільшити кількість зброї, «оскільки ми не надали стільки, скільки повинні були».

За його словами, Росія мобілізує свою економіку, ресурси та військову техніку «для дуже тривалої війни».

РФ намагалася швидко виграти війну та зрозуміла, що не може, і тепер Москва хоче «задушити» Україну, сказав він, передбачаючи, що РФ повторить атаки на енергетичну інфраструктуру України в найближчі місяці, як це було минулої зими.

ЄС зрозумів, що нам потрібно більше оборони та війська. І на цьому етапі я хотів би бачити, що цей процес буде трохи швидшим. Але все-таки ці речі зараз нарешті рухаються. Поширити

Рінкевичс підкреслив, що вважає дуже важливим, щоб Путін зазнав поразки.

Якщо світ побачить, що Європа і Сполучені Штати не зможуть надати підтримку Україні, сказав він, «тоді я думаю, що це посилюватиме тиск на Ізраїль».

РФ повертається до тоталітарного режиму

Латвійський лідер сказав, що Росія переходить від автократії до тоталітарного режиму та вдається до пропаганди, гіршої ніж та, що була під час холодної війни.

Вони показують жорстокі фотографії, відео чи анімаційні ролики про знищення міст у Європі чи Сполучених Штатах за допомогою ядерної зброї, кажучи, що використання ядерної зброї насправді є просто “шматком пирога”, – сказав він. Поширити

Він додав, що росіяни називають українців «нижчою людською расою — це дуже схоже на те, що нацистська Німеччина говорила про євреїв».