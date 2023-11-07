При каких условиях Украина сможет создать "воздушный щит" — ответ Воздушных сил

Украина может создать мощный воздушный щит для защиты своей территории от российских атак. Для этого нужно все то, что описано в видении Воздушных сил.
Может ли Украина создать "воздушный щит"
И то, по словам Игната, когда идет массированный обстрел разными типами средств, то даже знаменитый израильский щит не может справиться со всем летящим.
Что нужно для создания "воздушного щита"
По его словам, в случае Украины говорить о мощном "воздушном щите" можно будет, когда страна получит все то, что хочет в перспективной модели Воздушных сил, ранее обрисованной в видении ВС.
Ее приняли еще до войны и там прописано, какой должна быть противовоздушная оборона.
"Воздушный щит" для Украины
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что главы МИД стран "Большой семерки" на встрече в Японии обсудят всестороннюю поддержку Украины. В частности, речь пойдет о "воздушном щите".
Также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина закроет глаза на нежелание Германии передавать крылатые ракеты Taurus, если Берлин снабдит Киев дополнительными системами ПВО накануне сложной зимы.
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