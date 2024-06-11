Признали виновным. Сыну Байдена грозит до 25 лет тюрьмы

Суд в Уилмингтоне, Делавер, признал сына президента Соединенных Штатов Гантера Байдена виновным по всем трем обвинениям по делу о незаконной покупке оружия – такое решение присяжные вынесли 11 июня.

Джо Байден заявил, что не помилует своего сына в случае обвинительного приговора

Байден-младший признан виновным в предоставлении ложной информации в связи с покупкой огнестрельного оружия и владении таким оружием во время наркотической зависимости.

Обвинение обвиняло Байдена в том, что тот неправдиво указал в форме для покупки револьвера в октябре 2018 года, который не употребляет наркотики, и владел оружием незаконно.

По всем трем обвинениям Гантеру Байдену грозит до 25 лет в тюрьме, но ожидается, что срок будет короче, ведь это его первое правонарушение. Суд вынесет решение о его наказании через 120 дней после приговора, но дата пока неизвестна.

Западные медиа цитируют реакцию президента Джо Байдена, выразившего гордость борьбой своего сына с наркотической зависимостью.

(Первая леди — ред.) Джилл и я любим нашего сына и гордимся мужчиной, каков он сегодня. Так многие семьи, чьи родные боролись с зависимостью, понимают чувство гордости, когда кто-то, кого ты любишь, выходит с другой стороны и проявляет такую силу и устойчивость в своем восстановлении, — цитирует его заявление AP. Поделиться

На прошлой неделе Байден заявил, что примет какое-либо решение присяжных и не помилует своего сына в случае обвинительного приговора.

Суд США временно приостановил дело против Трампа по срыву выборов

Апелляционный суд штата Джорджия в США приостановил дело против Дональда Трампа о сговоре по подрыву выборов. Проведение на паузе, пока коллегия судей не решит, дисквалифицируют ли окружную прокурорку округа Фултон Фанни Уиллис.

Ожидается, что апелляционный суд вынесет решение о дисквалификации до марта 2025 года, следовательно, судебное разбирательство против Трампа не состоится до президентских выборов в США.

После решения апелляции журналисты спросили у Трампа, не потерял ли он доверие к своим юристам после обвинительного приговора по уголовному делу о фальсификации документов для сокрытия выплат порноактрисе Сторми Дэниелс в Нью-Йорке.