Признали виновным. Сыну Байдена грозит до 25 лет тюрьмы
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Признали виновным. Сыну Байдена грозит до 25 лет тюрьмы

Гантер Байден
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Источник:  AP News

Суд в Уилмингтоне, Делавер, признал сына президента Соединенных Штатов Гантера Байдена виновным по всем трем обвинениям по делу о незаконной покупке оружия – такое решение присяжные вынесли 11 июня.

Главные тезисы

  • Несмотря на вину сына, президент Джо Байден выразил гордость за борьбу с наркотической зависимостью.
  • Решение суда о наказании Гантера Байдена будет принято через 120 дней, но дата назначения наказания пока неизвестна.
  • Суд США временно приостановил дело против Дональда Трампа по срыву выборов, ожидая решения о дисквалификации прокурора Фултон Фанни Уиллис.
  • Присяжные в Нью-Йорке уже признали виновным Трампа по делу о фальсификации документов для сокрытия выплат порноактрисе Сторми Дэниелс.

Джо Байден заявил, что не помилует своего сына в случае обвинительного приговора

Байден-младший признан виновным в предоставлении ложной информации в связи с покупкой огнестрельного оружия и владении таким оружием во время наркотической зависимости.

Обвинение обвиняло Байдена в том, что тот неправдиво указал в форме для покупки револьвера в октябре 2018 года, который не употребляет наркотики, и владел оружием незаконно.

По всем трем обвинениям Гантеру Байдену грозит до 25 лет в тюрьме, но ожидается, что срок будет короче, ведь это его первое правонарушение. Суд вынесет решение о его наказании через 120 дней после приговора, но дата пока неизвестна.

Западные медиа цитируют реакцию президента Джо Байдена, выразившего гордость борьбой своего сына с наркотической зависимостью.

(Первая леди — ред.) Джилл и я любим нашего сына и гордимся мужчиной, каков он сегодня. Так многие семьи, чьи родные боролись с зависимостью, понимают чувство гордости, когда кто-то, кого ты любишь, выходит с другой стороны и проявляет такую силу и устойчивость в своем восстановлении, — цитирует его заявление AP.

На прошлой неделе Байден заявил, что примет какое-либо решение присяжных и не помилует своего сына в случае обвинительного приговора.

Суд США временно приостановил дело против Трампа по срыву выборов

Апелляционный суд штата Джорджия в США приостановил дело против Дональда Трампа о сговоре по подрыву выборов. Проведение на паузе, пока коллегия судей не решит, дисквалифицируют ли окружную прокурорку округа Фултон Фанни Уиллис.

Ожидается, что апелляционный суд вынесет решение о дисквалификации до марта 2025 года, следовательно, судебное разбирательство против Трампа не состоится до президентских выборов в США.

После решения апелляции журналисты спросили у Трампа, не потерял ли он доверие к своим юристам после обвинительного приговора по уголовному делу о фальсификации документов для сокрытия выплат порноактрисе Сторми Дэниелс в Нью-Йорке.

Присяжные в Нью-Йорке уже признали виновным Трампа по делу о фальсификации документов для сокрытия выплат порноактрисе Сторми Дэниелс, когда он из-за своего адвоката незадолго до президентских выборов 2016 года заплатил ей 130 тыс долл. за молчание об их связи.

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