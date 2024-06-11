Признали виновным. Сыну Байдена грозит до 25 лет тюрьмы

Суд в Уилмингтоне, Делавер, признал сына президента Соединенных Штатов Гантера Байдена виновным по всем трем обвинениям по делу о незаконной покупке оружия – такое решение присяжные вынесли 11 июня.
Главные тезисы
- Несмотря на вину сына, президент Джо Байден выразил гордость за борьбу с наркотической зависимостью.
- Решение суда о наказании Гантера Байдена будет принято через 120 дней, но дата назначения наказания пока неизвестна.
- Суд США временно приостановил дело против Дональда Трампа по срыву выборов, ожидая решения о дисквалификации прокурора Фултон Фанни Уиллис.
- Присяжные в Нью-Йорке уже признали виновным Трампа по делу о фальсификации документов для сокрытия выплат порноактрисе Сторми Дэниелс.
Джо Байден заявил, что не помилует своего сына в случае обвинительного приговора
Байден-младший признан виновным в предоставлении ложной информации в связи с покупкой огнестрельного оружия и владении таким оружием во время наркотической зависимости.
Обвинение обвиняло Байдена в том, что тот неправдиво указал в форме для покупки револьвера в октябре 2018 года, который не употребляет наркотики, и владел оружием незаконно.
По всем трем обвинениям Гантеру Байдену грозит до 25 лет в тюрьме, но ожидается, что срок будет короче, ведь это его первое правонарушение. Суд вынесет решение о его наказании через 120 дней после приговора, но дата пока неизвестна.
Западные медиа цитируют реакцию президента Джо Байдена, выразившего гордость борьбой своего сына с наркотической зависимостью.
На прошлой неделе Байден заявил, что примет какое-либо решение присяжных и не помилует своего сына в случае обвинительного приговора.
Суд США временно приостановил дело против Трампа по срыву выборов
Апелляционный суд штата Джорджия в США приостановил дело против Дональда Трампа о сговоре по подрыву выборов. Проведение на паузе, пока коллегия судей не решит, дисквалифицируют ли окружную прокурорку округа Фултон Фанни Уиллис.
Ожидается, что апелляционный суд вынесет решение о дисквалификации до марта 2025 года, следовательно, судебное разбирательство против Трампа не состоится до президентских выборов в США.
После решения апелляции журналисты спросили у Трампа, не потерял ли он доверие к своим юристам после обвинительного приговора по уголовному делу о фальсификации документов для сокрытия выплат порноактрисе Сторми Дэниелс в Нью-Йорке.
Присяжные в Нью-Йорке уже признали виновным Трампа по делу о фальсификации документов для сокрытия выплат порноактрисе Сторми Дэниелс, когда он из-за своего адвоката незадолго до президентских выборов 2016 года заплатил ей 130 тыс долл. за молчание об их связи.
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