Визнали винним. Сину Байдена загрожує до 25 років в'язниці

Суд у Вілмінгтоні, Делавер, визнав сина президента Сполучених Штатів Гантера Байдена винним за всіма трьома звинуваченням у справі про незаконну купівлю зброї – таке рішення присяжні винесли 11 червня.

Джо Байден заявив, що не помилує свого сина в разі обвинувального вироку

Байдена-молодшого визнали винним у наданні неправдивої інформації у зв’язку з купівлею вогнепальної зброї та володінні такою зброєю під час наркотичної залежності.

Обвинувачення закидало Байдену, що той неправдиво вказав у формі для купівлі револьвера в жовтні 2018 року, що не вживає наркотики, і відтак володів зброєю незаконно.

За всіма трьома звинуваченням Гантеру Байдену загрожує до 25 років у тюрмі, але очікується, що термін буде коротшим, адже це його перше правопорушення. Суд винесе рішення щодо його покарання через 120 днів після вироку, але дата наразі невідома.

Західні медіа цитують реакцію президента Джо Байдена, який висловив гордість боротьбою свого сина з наркотичною залежністю.

(Перша леді — ред.) Джилл і я любимо нашого сина й пишаємося чоловіком, яким він є сьогодні. Так багато сімей, чиї рідні боролися із залежністю, розуміють почуття гордості, коли хтось, кого ти любиш, виходить з іншого боку і виявляє таку силу й стійкість у своєму відновленні, — цитує його заяву AP. Поширити

Минулого тижня Байден заявив, що прийме будь-яке рішення присяжних і не помилує свого сина в разі обвинувального вироку.

Суд США тимчасово призупинив справу проти Трампа щодо зриву виборів

Апеляційний суд штату Джорджія в США призупинив справу проти Дональда Трампа про змову щодо підриву виборів. Провадження на паузі, доки колегія суддів не вирішить, чи дискваліфікують окружну прокурорку округу Фултон Фані Вілліс.

Очікується, що апеляційний суд винесе рішення про дискваліфікацію до березня 2025 року, отже, судовий розгляд проти Трампа не відбудеться до президентських виборів у США.

Після рішення апеляції журналісти спитали в Трампа, чи не втратив він довіру до своїх юристів після обвинувального вироку у кримінальній у справі про фальсифікацію документів для приховування виплат порноакторці Стормі Деніелс у Нью-Йорку.