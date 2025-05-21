Призвал захватить Украину. Российский пропагандист Киселев получил новое подозрение от СБУ

Служба безопасности задокументировала новые преступления подсанкционного российского пропагандиста Дмитрия Киселева. По материалам дела он популяризирует вооруженную агрессию РФ, призывает к захвату Украины и оправдывает военные преступления рашистов.

Российский пропагандист Киселев получил новое подозрение от СБУ

Фигурант входит в медийный пул Путина, из-за чего остается ведущим одного из главных рупоров московской пропаганды — передачи «Известия недели» на центральном канале кремля «Россия 1».

Так, например, Киселев регулярно распространяет фейки о внутренней обстановке в Украине и ее международных отношениях.

Также фигурант пытается оправдывать войну РФ против Украины, призывает к свержению конституционного строя в нашем государстве и захвату его территории.

Напомним, что это не первые преступления Киселева. Его взрывную деятельность СБУ регулярно документирует с начала полномасштабной войны. Поделиться

Как результат, в марте 2022 года следователи Службы безопасности заочно сообщили ему о подозрении за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Сейчас, по дополнительной доказательной базе и выводам экспертиз, СБУ заочно сообщила Дмитрию Киселеву о новом подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, совершенные с использованием средств массовой информации);

ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшие гибель людей или других тяжких последствий);

ст. 436 (пропаганда войны);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Поскольку злоумышленник скрывается на территории России, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности за преступления против нашего государства.