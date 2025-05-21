Призвал захватить Украину. Российский пропагандист Киселев получил новое подозрение от СБУ

Служба безопасности задокументировала новые преступления подсанкционного российского пропагандиста Дмитрия Киселева. По материалам дела он популяризирует вооруженную агрессию РФ, призывает к захвату Украины и оправдывает военные преступления рашистов.
Главные тезисы
- Дмитрий Киселев получил новое подозрение от Службы безопасности Украины за распространение фейков и призывы к захвату Украины.
- Киселев популяризирует вооруженную агрессию РФ, оправдывает военные преступления рашистов и призывает к свержению конституционного строя Украины.
- Фигурант входит в медийный пул Путина, остается ведущим передачи на центральном канале кремля и продолжает распространять фейки о событиях в Украине.
Российский пропагандист Киселев получил новое подозрение от СБУ
Фигурант входит в медийный пул Путина, из-за чего остается ведущим одного из главных рупоров московской пропаганды — передачи «Известия недели» на центральном канале кремля «Россия 1».
Так, например, Киселев регулярно распространяет фейки о внутренней обстановке в Украине и ее международных отношениях.
Также фигурант пытается оправдывать войну РФ против Украины, призывает к свержению конституционного строя в нашем государстве и захвату его территории.
Как результат, в марте 2022 года следователи Службы безопасности заочно сообщили ему о подозрении за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Сейчас, по дополнительной доказательной базе и выводам экспертиз, СБУ заочно сообщила Дмитрию Киселеву о новом подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, совершенные с использованием средств массовой информации);
ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшие гибель людей или других тяжких последствий);
ст. 436 (пропаганда войны);
ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
Поскольку злоумышленник скрывается на территории России, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности за преступления против нашего государства.
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