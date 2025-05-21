Закликав захопити Україну. Російський пропагандист Кисельов отримав нову підозру від СБУ
Категорія
Світ
Дата публікації

Закликав захопити Україну. Російський пропагандист Кисельов отримав нову підозру від СБУ

СБУ
Кисельов

Служба безпеки задокументувала нові злочини підсанкційного російського пропагандиста Дмитра Кисельова. За матеріалами справи, він популяризує збройну агресію РФ, закликає до захоплення України та виправдовує воєнні злочини рашистів.

Головні тези:

  • Російський пропагандист Кисельов отримав нову підозру від СБУ за поширення фейків та заклики до захоплення України.
  • Фігурант входить до медійного пулу Путіна та залишається ведучим передачі на центральному каналі кремля, популяризуючи війну РФ.
  • За додатковою доказовою базою та експертними висновками Кисельову постане відповідальність за чотири статті Кримінального кодексу України.

Російський пропагандист Кисельов отримав нову підозру від СБУ

Фігурант входить до медійного пулу Путіна, через що залишається ведучим одного з головних рупорів московської пропаганди — передачі «Вісті тижня» на центральному каналі кремля «Росія 1».

Так, наприклад, Кисельов регулярно поширює фейки про внутрішню обстановку в Україні та її міжнародні відносини.

Також фігурант намагається виправдовувати війну РФ проти України, закликає до повалення конституційного ладу в нашій державі та захоплення її території.

Нагадаємо, що це не перші злочини Кисельова. Його підривну діяльність СБУ регулярно документує від початку повномасштабної війни.

Як результат, у березні 2022 року слідчі Служби безпеки заочно повідомили йому про підозру за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Зараз, за додатковою доказовою базою та висновками експертиз, СБУ заочно повідомила Дмитру Кисельову про нову підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, вчинені з використанням засобів масової інформації);

  • ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків);

  • ст. 436 (пропаганда війни);

  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Оскільки зловмисник переховується на території рф, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави.

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