Призывали к оккупации Украины. Правоохранители задержали троих пророссийских интернет-агитаторов

Служба безопасности разоблачила в разных регионах Украины еще трех вражеских агитаторов. Злоумышленники оправдывали вооруженную агрессию РФ и ждали полной оккупации нашего государства.
Главные тезисы
Так, на Днепропетровщине задержан протоиерей местного храма УПЦ (МП), который во время литургий восхвалял рашистов и призвал украинцев сложить оружие перед врагом.
По материалам дела, агитацию в поддержку кремля клирик снимал на видео, которое затем планировал передать московскому патриарху РПЦ Кириллу (Гундяеву), чтобы подтвердить свою приверженность оккупантам.
Также фигурант распространял в телеграмм-каналах призывы российских пропагандистов к захвату Украины.
В Киевской области киберспециалисты СБУ разоблачили 58-летнего эксправохранителя, который во враждебных интернет-сообществах поддерживал нарративы Москвы о капитуляции и разоружении Украины.
Кроме одобрительных комментариев, которые он оставлял под антиукраинскими сообщениями, фигурант также пересылал эти публикации своим знакомым.
В Донецкой области задержан 42-летний переселенец из временно оккупированной Макеевки, который в «Одноклассниках» поддерживал оккупацию восточного региона и героизировал рашистов.
Как установило расследование, злоумышленник распространял публикации с благодарностями российским захватчикам за войну против нашего государства.
Инициированные СБУ лингвистические экспертизы подтвердили факты информационно-подрывной деятельности фигурантов в интересах РФ.
В настоящее время им доложено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
чч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
