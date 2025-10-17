Призывали к оккупации Украины. Правоохранители задержали троих пророссийских интернет-агитаторов
Призывали к оккупации Украины. Правоохранители задержали троих пророссийских интернет-агитаторов

СБУ
СБУ
Служба безопасности разоблачила в разных регионах Украины еще трех вражеских агитаторов. Злоумышленники оправдывали вооруженную агрессию РФ и ждали полной оккупации нашего государства.

  • Пророссийские агитаторы задержаны правоохранителями в разных регионах Украины.
  • Задержанные распространяли пропаганду в поддержку РФ и оправдывали вооруженную агрессию.
  • Один из фигурантов - протоиерей УПЦ (МП), призывавший украинцев сложить оружие перед врагом.

СБУ задержала троих пророссийских интернет-агитаторов

Так, на Днепропетровщине задержан протоиерей местного храма УПЦ (МП), который во время литургий восхвалял рашистов и призвал украинцев сложить оружие перед врагом.

По материалам дела, агитацию в поддержку кремля клирик снимал на видео, которое затем планировал передать московскому патриарху РПЦ Кириллу (Гундяеву), чтобы подтвердить свою приверженность оккупантам.

Также фигурант распространял в телеграмм-каналах призывы российских пропагандистов к захвату Украины.

Задержание этого фигуранта произошло в конце сентября. Учитывая его сотрудничество со следствием, суд вынес приговор клирику: 3 года лишения свободы с испытательным сроком 1 год.

В Киевской области киберспециалисты СБУ разоблачили 58-летнего эксправохранителя, который во враждебных интернет-сообществах поддерживал нарративы Москвы о капитуляции и разоружении Украины.

Кроме одобрительных комментариев, которые он оставлял под антиукраинскими сообщениями, фигурант также пересылал эти публикации своим знакомым.

Задержание пророссийского интернет-агитатора

В Донецкой области задержан 42-летний переселенец из временно оккупированной Макеевки, который в «Одноклассниках» поддерживал оккупацию восточного региона и героизировал рашистов.

Как установило расследование, злоумышленник распространял публикации с благодарностями российским захватчикам за войну против нашего государства.

Инициированные СБУ лингвистические экспертизы подтвердили факты информационно-подрывной деятельности фигурантов в интересах РФ.

В настоящее время им доложено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

  • чч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

