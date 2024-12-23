Мы привыкли к четкому определению цикла дня и ночи, который обычно длится 24 часа, однако механизмы нашей планеты способны влиять на суточный цикл, изменяя продолжительность времени суток.
Главные тезисы
- Ядро Земли влияет на скорость вращения планеты, изменяя продолжительность дня и ночи.
- Изменения в массе льда и воды на Земле оказывают меньшее влияние на продолжительность суток, чем предполагалось ранее.
- Колебания продолжительности дня могут объясняться внутренней геодинамикой и движением жидкости во внешнем ядре планеты.
- Новые исследования швейцарских ученых показали, что изменения в ядре Земли играют значительную роль в изменении продолжительности дня и ночи.
- Усовершенствование моделей ядра Земли станет важным шагом для лучшего понимания процессов, происходящих внутри планеты.
Что известно о способности ядра Земли влиять на продолжительность дня и ночи
В частности, группа геофизиков из Швейцарской высшей технической школы Цюриха утверждает, что получила ответ на вопрос, почему день и ночь могут менять свою продолжительность.
Швейцарские ученые заявляют, что незначительные изменения в расплавленном железном ядре Земли способны влиять на скорость вращения Земли.
Что именно влияет на изменение продолжительности суток
Исследователи объясняют, что существует несколько разных колебаний, которые влияют на изменение продолжительности суток.
Одно из этих колебаний составляет около 1,72 миллисекунды в век и объясняется влиянием Луны, а также медленными колебаниями земной коры, где когда-то был лед.
Кроме того, на вращение Земли может влиять и изменение объемов воды, ведь масса смещается под ее поверхностью, равно как и объемы льда.
Швейцарские исследователи подчеркивают, что в настоящее время методы теоретического моделирования и сбор данных наблюдений значительно улучшились, что и побудило их провести новое исследование.
Для точного определения колебаний ученым необходимо было отличить все остальные колебания.
То есть, им нужно было тщательно смоделировать изменения объема льда и воды и определить, как они изменяют вращение земли.
Кроме того, нужно учесть влияние притяжения Луны и эластичной земной коры.
Полученные результаты продемонстрировали, что влияние сдвигов в массе льда и воды Земли было гораздо меньше, чем считалось ранее.
Более того, колебания на тысячелетних временных масштабах согласуются с упрощенной моделью магнитогидродинамики внешнего жидкостного ядра Земли.
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