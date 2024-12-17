Популярный блогер и едва ли не самый большой сторонник теории плоской Земли Джеран Кампанелла отказался от собственных убеждений после путешествия в Антарктиду.
Главные тезисы
- Путешествие блогера в Антарктиду стало ключевым моментом в отказе от теории плоской Земли и признании эллипсоидной формы планеты.
- Наблюдения за движением Солнца в Антарктиде противоречат убеждениям приверженцев теории плоской Земли.
- Проект The Final Experiment помог блогеру пересмотреть свои убеждения и признать правильность научной модели Земли.
- Различия в движении Солнца на полюсах легко объясняются эллипсоидной формой Земли и углом наклона планеты.
- Путешествие в Антарктиду привело к изменению взглядов блогера и признанию ошибки в убеждениях о плоской Земле.
Как путешествие в Антарктиду коренным образом изменило убеждение одного из наиболее влиятельных сторонников теории плоской Земли
Кампанелла ведет YouTube-канал jeranism и на него подписаны 164 человека. Он был одним из самых влиятельных сторонников теории о плоской Земле.
В начале месяца блоггер решил поучаствовать в программе The Final Experiment, которая призвана убедить ряд людей в том, что Земля на самом деле не плоская.
После визита в Антарктиду Кампанелла в прямом эфире признал, что ошибался.
Поскольку Земля имеет эллипсоидную форму, то в определенные периоды года Солнце в Антарктиде может оставаться в небе на протяжении всех суток. При этом приверженцы теории плоской Земли убеждены, что это невозможно.
Так же как будто невозможен тот факт, что Солнце движется в противоположных направлениях на Северном и Южном полюсах.
В частности, поклонники плоской Земли предложили собственную "азимутально-эквидистантную карту", которая якобы описывает 24-часовой день на Северном полюсе, однако не может дать объяснения тому, почему Солнце движется в противоположном направлении в Антарктиде.
Между тем разные направления движения Солнца легко объясняются эллипсоидной формой нашей планеты.
Солнце "движется" по разным направлениям на Северном и Южном полюсах из-за того, что они расположены на противоположных концах Земли. Наблюдатели на полюсах смотрят на вращение планеты с противоположных точек. А круглосуточное Солнце объясняется особым углом наклона нашей планеты.
В основу проекта The Final Experiment заложен именно этот факт.
Как путешествие в Антарктиду повлияло на блоггера
Лидер проекта Уилл Даффи решил, что он должен убедить Джерана Кампанеллу, который отвергал возможность круглосуточного солнца, подвергая сомнению все имеющиеся видеодоказательства.
Лишь лично посетив Южный полюс и увидев это своими глазами, у него не было другого выбора, кроме как отказаться от своих убеждений в прямом эфире.
При этом Кампанелла добавил, что не намерен отказываться от убеждений в теории плоской Земли.
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