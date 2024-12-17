Популярный блогер и едва ли не самый большой сторонник теории плоской Земли Джеран Кампанелла отказался от собственных убеждений после путешествия в Антарктиду.

Как путешествие в Антарктиду коренным образом изменило убеждение одного из наиболее влиятельных сторонников теории плоской Земли

Кампанелла ведет YouTube-канал jeranism и на него подписаны 164 человека. Он был одним из самых влиятельных сторонников теории о плоской Земле.

В начале месяца блоггер решил поучаствовать в программе The Final Experiment, которая призвана убедить ряд людей в том, что Земля на самом деле не плоская.

После визита в Антарктиду Кампанелла в прямом эфире признал, что ошибался.

Поскольку Земля имеет эллипсоидную форму, то в определенные периоды года Солнце в Антарктиде может оставаться в небе на протяжении всех суток. При этом приверженцы теории плоской Земли убеждены, что это невозможно.

Так же как будто невозможен тот факт, что Солнце движется в противоположных направлениях на Северном и Южном полюсах.

В частности, поклонники плоской Земли предложили собственную "азимутально-эквидистантную карту", которая якобы описывает 24-часовой день на Северном полюсе, однако не может дать объяснения тому, почему Солнце движется в противоположном направлении в Антарктиде.

Между тем разные направления движения Солнца легко объясняются эллипсоидной формой нашей планеты.

Солнце "движется" по разным направлениям на Северном и Южном полюсах из-за того, что они расположены на противоположных концах Земли. Наблюдатели на полюсах смотрят на вращение планеты с противоположных точек. А круглосуточное Солнце объясняется особым углом наклона нашей планеты.

В основу проекта The Final Experiment заложен именно этот факт.

Как путешествие в Антарктиду повлияло на блоггера

Лидер проекта Уилл Даффи решил, что он должен убедить Джерана Кампанеллу, который отвергал возможность круглосуточного солнца, подвергая сомнению все имеющиеся видеодоказательства.

Лишь лично посетив Южный полюс и увидев это своими глазами, у него не было другого выбора, кроме как отказаться от своих убеждений в прямом эфире.

Иногда в жизни бывает, что ты ошибаешься. А я думал, что солнце не светит 24 часа в день. В действительности я был в этом уверен. Я понимаю, что меня назовут подставным лицом только за то, что я это скажу. Я искренне верил, что нет 24-часового Солнца, а теперь я искренне верю в то, что оно есть, — заявил блогер. Поделиться

При этом Кампанелла добавил, что не намерен отказываться от убеждений в теории плоской Земли.