Один из самых больших приверженцев теории плоской Земли отказался от собственных убеждений. Как так произошло
Категория
Мир
Дата публикации

Один из самых больших приверженцев теории плоской Земли отказался от собственных убеждений. Как так произошло

Джеран Кампанелла
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Источник:  online.ua

Популярный блогер и едва ли не самый большой сторонник теории плоской Земли Джеран Кампанелла отказался от собственных убеждений после путешествия в Антарктиду.

Главные тезисы

  • Путешествие блогера в Антарктиду стало ключевым моментом в отказе от теории плоской Земли и признании эллипсоидной формы планеты.
  • Наблюдения за движением Солнца в Антарктиде противоречат убеждениям приверженцев теории плоской Земли.
  • Проект The Final Experiment помог блогеру пересмотреть свои убеждения и признать правильность научной модели Земли.
  • Различия в движении Солнца на полюсах легко объясняются эллипсоидной формой Земли и углом наклона планеты.
  • Путешествие в Антарктиду привело к изменению взглядов блогера и признанию ошибки в убеждениях о плоской Земле.

Как путешествие в Антарктиду коренным образом изменило убеждение одного из наиболее влиятельных сторонников теории плоской Земли

Кампанелла ведет YouTube-канал jeranism и на него подписаны 164 человека. Он был одним из самых влиятельных сторонников теории о плоской Земле.

В начале месяца блоггер решил поучаствовать в программе The Final Experiment, которая призвана убедить ряд людей в том, что Земля на самом деле не плоская.

После визита в Антарктиду Кампанелла в прямом эфире признал, что ошибался.

Поскольку Земля имеет эллипсоидную форму, то в определенные периоды года Солнце в Антарктиде может оставаться в небе на протяжении всех суток. При этом приверженцы теории плоской Земли убеждены, что это невозможно.

Так же как будто невозможен тот факт, что Солнце движется в противоположных направлениях на Северном и Южном полюсах.

В частности, поклонники плоской Земли предложили собственную "азимутально-эквидистантную карту", которая якобы описывает 24-часовой день на Северном полюсе, однако не может дать объяснения тому, почему Солнце движется в противоположном направлении в Антарктиде.

Между тем разные направления движения Солнца легко объясняются эллипсоидной формой нашей планеты.

Солнце "движется" по разным направлениям на Северном и Южном полюсах из-за того, что они расположены на противоположных концах Земли. Наблюдатели на полюсах смотрят на вращение планеты с противоположных точек. А круглосуточное Солнце объясняется особым углом наклона нашей планеты.

В основу проекта The Final Experiment заложен именно этот факт.

Как путешествие в Антарктиду повлияло на блоггера

Лидер проекта Уилл Даффи решил, что он должен убедить Джерана Кампанеллу, который отвергал возможность круглосуточного солнца, подвергая сомнению все имеющиеся видеодоказательства.

Лишь лично посетив Южный полюс и увидев это своими глазами, у него не было другого выбора, кроме как отказаться от своих убеждений в прямом эфире.

Иногда в жизни бывает, что ты ошибаешься. А я думал, что солнце не светит 24 часа в день. В действительности я был в этом уверен. Я понимаю, что меня назовут подставным лицом только за то, что я это скажу. Я искренне верил, что нет 24-часового Солнца, а теперь я искренне верю в то, что оно есть, — заявил блогер.

При этом Кампанелла добавил, что не намерен отказываться от убеждений в теории плоской Земли.

Это не означает, что с картой AE покончено, что с плоской Землей покончено. Возможно, у кого-то есть ответ. У меня нет этого ответа прямо сейчас, — подчеркнул блогер.

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