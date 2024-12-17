Популярний блогер та чи не найбільший прихильник теорії пласкої Землі Джеран Кампанелла відмовився від власних переконань після подорожі до Антарктиди.

Як подорож до Антарктиди докорінно змінила переконання одного з найбільших прихильників теорії пласкої Землі у світі

Кампанелла веде YouTube-канал jeranism і на нього підписані 164 людей. Він був одним з найбільш впливових прихильників теорії про пласку Землю.

На початку місяця блогер вирішив взяти участь у програмі The Final Experiment, яка покликана переконати низку людей у тому, що Земля насправді не пласка.

Після візиту до Антарктиди Кампанелла у прямому ефірі визнав, що помилявся.

Оскільки Земля має еліпсоїдну форму, то у певні періоди року Сонце в Антарктиді може залишатись у небі протягом усієї доби. При цьому прихильники теорії пласкої Землі переконані, що це неможливо.

Так само як нібито неможливим є той факт, що Сонце рухається в протилежних напрямках на Північному і Південному полюсах.

Зокрема, прихильники пласкої Землі запропонували власну "азимутально-еквідистантну карту", яка нібито описує 24-годинний день на Північному полюсі, однак не може надати пояснення того, чому Сонце рухається в протилежному напрямку в Антарктиді.

Між тим різні напрямки руху Сонця легко пояснюються еліпсоїдною формою нашої планети.

Сонце "рухається" в різних напрямках на Північному та Південному полюсах через те, що вони розташовані на протилежних кінцях Землі. Спостерігачі на полюсах дивляться на обертання планети з протилежних точок. А цілодобове Сонце пояснюється особливим кутом нахилу нашої планети.

В основу проекту The Final Experiment закладено саме цей факт.

Як подорож до Антарктиди вплинула на блогера

Лідер проєкту Вілл Даффі вирішив, що він повинен переконати Джерана Кампанеллу, який відкидав можливість цілодобового сонця, ставлячи під сумнів усі наявні відеодокази.

Лише особисто відвідавши Південний полюс і побачивши це на власні очі, він не мав іншого вибору, крім як відмовитися від своїх переконань у прямому ефірі.

Іноді в житті буває, що ти помиляєшся. А я думав, що сонце не світить 24 години на добу. Насправді я був у цьому впевнений. Я усвідомлюю, що мене назвуть підставною особою лише за те, що я це скажу. Я щиро вірив, що не існує 24-годинного Сонця, а тепер я щиро вірю в те, що воно є, — заявив блогер. Поширити

При цьому Кампанелла додав, що не збирається відмовлятись від переконань у теорії пласкої Землі.