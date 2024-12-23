Ми звикли до чіткого визначення циклу дня і ночі, який зазвичай триває 24 години, однак механізми нашої планети здатні впливати на добовий цикл, змінюючи тривалість певного часу доби.

Що відомо про здатність ядра Землі впливати на тривалість дня і ночі

Багато коливань тривалості земної доби мають відомі причини. Але в масштабах від десятиліть до тисячоліть вчені помітили незначні коливання тривалості дня, які трохи складніше визначити, — зазначається у матеріалі. Поширити

Зокрема, група геофізиків зі Швейцарської вищої технічної школи Цюріха стверджує, що наразі отримала відповідь на питання, чому день і ніч можуть змінювати свою тривалість.

Зоряна ніч

Швейцарські науковці заявляють, що незначні зміни у розплавленому залізному ядрі Землі здатні впливати на швидкість обертання Землі.

Що саме впливає на зміну тривалості доби

Дослідники пояснюють, що існують кілька різних коливань, які впливають на зміну тривалості доби.

Одне з цих коливань складає близько 1,72 мілісекунди на століття і пояснюється впливом Місяця, а також повільними коливаннями земної кори, де колись був лід.

Крім того, на обертання Землі може впливати й зміна об'ємів води, адже маса зміщується під її поверхнею, так само як і об'єми льоду.

У десятилітніх масштабах коливання від 2 до 3 мілісекунд пов'язані з великомасштабними потоками в рідкому ядрі Землі. Але кожну тисячу років відбувається ще одне коливання — приблизно 3-4 мілісекунди, і його причина незрозуміла. Час коливань узгоджується з рухом на межі ядра і мантії, але попередня спроба 2006 року пов'язати модель з даними спостережень була не зовсім успішною, — зазначають науковці. Поширити

Швейцарські дослідники підкреслюють, що на сьогодняшній день методи теоретичного моделювання та збір даних спостережень значно покращились, що і спонукало їх провести нове дослідження.

Для точного визначення коливань науковцям необхідно було відмінусувати всі інші коливання.

Тобто їм потрібно було ретельно змоделювати зміни об'єму льоди та води та визначити, як вони змінюють обертання землі.

Крім того, потрібно було врахувати вплив притягання Місяця та еластичної земної кори.

Дослідники використовували нейронну мережу, а також вимірювання магнітного поля Землі, отримані з гірських порід, і сучасні вимірювання магнітного поля. Вони також використали попередню роботу, яка надала вичерпну історію обертання Землі на основі даних про затемнення і місячні затемнення — коли Місяць затуляє планету або зірку — аж до 720 року до нашої ери, — підкреслюється у матеріалі видання. Поширити

Отримані результати продемонстрували, що вплив зрушень у масі льоду та води Землі був набагато меншим, ніж вважалося раніше.

Ба більше, коливання на тисячолітніх часових масштабах узгоджуються зі спрощеною моделлю магнітогідродинаміки зовнішнього рідинного ядра Землі.