Ми звикли до чіткого визначення циклу дня і ночі, який зазвичай триває 24 години, однак механізми нашої планети здатні впливати на добовий цикл, змінюючи тривалість певного часу доби.
Головні тези:
- Ядро Землі впливає на швидкість обертання планети, змінюючи тривалість дня і ночі.
- Коливання тривалості доби можуть пояснюватись впливом Місяця та різних факторів, таких як зміни у об'ємах води та льоду.
- Нові дослідження швейцарських науковців показали, що зміни у масі льоду та води Землі не мають такого значущого впливу, як вважалося раніше.
- Важливе значення для довготривалих коливань довжини дня має внутрішня геодинаміка та рух рідини в зовнішньому ядрі планети.
- Є мотивація для вдосконалення моделей ядра Землі, щоб краще зрозуміти складні процеси, що відбуваються у глибинах планети.
Що відомо про здатність ядра Землі впливати на тривалість дня і ночі
Зокрема, група геофізиків зі Швейцарської вищої технічної школи Цюріха стверджує, що наразі отримала відповідь на питання, чому день і ніч можуть змінювати свою тривалість.
Швейцарські науковці заявляють, що незначні зміни у розплавленому залізному ядрі Землі здатні впливати на швидкість обертання Землі.
Що саме впливає на зміну тривалості доби
Дослідники пояснюють, що існують кілька різних коливань, які впливають на зміну тривалості доби.
Одне з цих коливань складає близько 1,72 мілісекунди на століття і пояснюється впливом Місяця, а також повільними коливаннями земної кори, де колись був лід.
Крім того, на обертання Землі може впливати й зміна об'ємів води, адже маса зміщується під її поверхнею, так само як і об'єми льоду.
Швейцарські дослідники підкреслюють, що на сьогодняшній день методи теоретичного моделювання та збір даних спостережень значно покращились, що і спонукало їх провести нове дослідження.
Для точного визначення коливань науковцям необхідно було відмінусувати всі інші коливання.
Тобто їм потрібно було ретельно змоделювати зміни об'єму льоди та води та визначити, як вони змінюють обертання землі.
Крім того, потрібно було врахувати вплив притягання Місяця та еластичної земної кори.
Отримані результати продемонстрували, що вплив зрушень у масі льоду та води Землі був набагато меншим, ніж вважалося раніше.
Ба більше, коливання на тисячолітніх часових масштабах узгоджуються зі спрощеною моделлю магнітогідродинаміки зовнішнього рідинного ядра Землі.
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