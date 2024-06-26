За висновками науковців, внутрішнє ядро Землі протягом останніх 14 років здійснює оберти с кожним разом все повільніше, що може призвести до змін загального обертання планети і зробити дні довшими.

Що відомо про сповільнення руху внутрішнього ядра Землі і які наслідки

У новому дослідженні, опублікованому у журналі Nature, зазначається, що вченим вдалось з’ясувати що протягом останніх 14 років внутрішнє ядро планети обертається незвично повільно.

У разі збереження цієї тенденції поступово світовий день може стати довшим, однак звичайні люди навряд чи помітять це.

Коли я вперше побачив сейсмограми, що натякають на цю зміну, я був спантеличений. Але коли ми виявили ще два десятки спостережень, що свідчать про ту саму закономірність, результат став неминучим, - зазначає сейсмолог з Університету Південної Каліфорнії в Дорнсайфі Джон Відейл. Поширити

За прогнозами науковців, сповільнення обертання внутрішнього ядра може змусити його гравітаційне тяжіння спричинити сповільнення зовнішніх шарів Землі, що вплине на тривалість дня.

Однак, за словами Відейла, потенційна зміна буде порядку тисячних часток секунди, і це буде "дуже важко помітити".

У результаті нам, найімовірніше, не доведеться змінювати наш годинник або календарі, щоб пристосуватися до цієї різниці.

Також вказується, що це не перший випадок, коли вчені припустили, що внутрішнє ядро Землі сповільнюється.

Що науковцям відомо про внутрішнє ядро Землі

Науковці не так давно з’ясували, що тверда частина внутрішнього ядра Землі може насправді бути не такою й твердою.

Навпаки, це мішанина з твердого і рідкого стану, що доходить до самого центру нашої планети.

У новому дослідженні вчені проаналізували слабкі відгомони хвиль землетрусів, що відбиваються від поверхні Землі і з глибин планети, припустивши, що внутрішнє ядро більш різноманітне, ніж вважалось.

Результати показують, що внутрішнє ядро, яке щороку зростає приблизно на міліметр у міру затвердіння рідкого зовнішнього ядра, могло рости швидше в попередні періоди історії Землі.

Більш того, всередині твердого ядра можуть бути завихрення рідкого заліза. З давніх давен внутрішнє ядро росло дуже швидко. Воно досягло рівноваги, а потім почало рости набагато повільніше. Не все залізо стало твердим, тому всередині могло залишитися деяка кількість рідкого заліза, - зазначає старший автор дослідження, сейсмолог з Університету Юти Кіт Копер. Поширити

Внутрішнє ядро Землі являє собою тверду кулю, в основному складається з заліза та нікелю. Це внутрішнє ядро має довжину близько 2 тис 440 км і обертається всередині зовнішнього ядра, океану розплавленого заліза і нікелю товщиною близько 2 тис 260 км.

З часом зовнішнє ядро поступово кристалізувалося, але вчені мало знають про те, як швидко відбувався цей процес, що також викликає питання про стан магнітного поля Землі з плином часу.

Прямого доступу до ядра немає, тому Копер та його команда використовували дані 20 сейсмометрів, налаштованих для вимірювання хвиль землетрусів і спостереження за випробуваннями ядерної зброї.

Вони зосередилися на хвилях, викликаних землетрусами магнітудою 5,7 або вище, які досить великі, щоб вібрувати до внутрішнього ядра, відправляючи слабке відлуння назад на сейсмометр.

Ключовим висновком було те, що склад ядра був "неоднорідним" або змінювався. Іншими словами, внутрішнє ядро не застигло плавно і складається з клаптиків різної текстури.