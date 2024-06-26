За висновками науковців, внутрішнє ядро Землі протягом останніх 14 років здійснює оберти с кожним разом все повільніше, що може призвести до змін загального обертання планети і зробити дні довшими.
Головні тези:
- Сповільнення обертання внутрішнього ядра Землі за останні 14 років може вплинути на тривалість дня та загальне обертання планети.
- Нове дослідження показало, що внутрішнє ядро може складатися з твердого та рідкого заліза, що може викликати зміни у процесах росту і руху.
- Зменшення обертання внутрішнього ядра може призвести до сповільнення зовнішніх шарів Землі, але це зазвичай не помітно для звичайних людей.
- Дослідники застосовували сейсмічні дані для вивчення структури і рухів внутрішнього ядра, що допомогло зрозуміти більше про цей таємничий шар планети.
- Важливою відзнакою була виявлена неоднорідність складу внутрішнього ядра, що вказує на складні процеси в його еволюції та розвитку.
Що відомо про сповільнення руху внутрішнього ядра Землі і які наслідки
У новому дослідженні, опублікованому у журналі Nature, зазначається, що вченим вдалось з’ясувати що протягом останніх 14 років внутрішнє ядро планети обертається незвично повільно.
У разі збереження цієї тенденції поступово світовий день може стати довшим, однак звичайні люди навряд чи помітять це.
За прогнозами науковців, сповільнення обертання внутрішнього ядра може змусити його гравітаційне тяжіння спричинити сповільнення зовнішніх шарів Землі, що вплине на тривалість дня.
Однак, за словами Відейла, потенційна зміна буде порядку тисячних часток секунди, і це буде "дуже важко помітити".
У результаті нам, найімовірніше, не доведеться змінювати наш годинник або календарі, щоб пристосуватися до цієї різниці.
Також вказується, що це не перший випадок, коли вчені припустили, що внутрішнє ядро Землі сповільнюється.
Що науковцям відомо про внутрішнє ядро Землі
Науковці не так давно з’ясували, що тверда частина внутрішнього ядра Землі може насправді бути не такою й твердою.
Навпаки, це мішанина з твердого і рідкого стану, що доходить до самого центру нашої планети.
У новому дослідженні вчені проаналізували слабкі відгомони хвиль землетрусів, що відбиваються від поверхні Землі і з глибин планети, припустивши, що внутрішнє ядро більш різноманітне, ніж вважалось.
Результати показують, що внутрішнє ядро, яке щороку зростає приблизно на міліметр у міру затвердіння рідкого зовнішнього ядра, могло рости швидше в попередні періоди історії Землі.
Внутрішнє ядро Землі являє собою тверду кулю, в основному складається з заліза та нікелю. Це внутрішнє ядро має довжину близько 2 тис 440 км і обертається всередині зовнішнього ядра, океану розплавленого заліза і нікелю товщиною близько 2 тис 260 км.
З часом зовнішнє ядро поступово кристалізувалося, але вчені мало знають про те, як швидко відбувався цей процес, що також викликає питання про стан магнітного поля Землі з плином часу.
Прямого доступу до ядра немає, тому Копер та його команда використовували дані 20 сейсмометрів, налаштованих для вимірювання хвиль землетрусів і спостереження за випробуваннями ядерної зброї.
Вони зосередилися на хвилях, викликаних землетрусами магнітудою 5,7 або вище, які досить великі, щоб вібрувати до внутрішнього ядра, відправляючи слабке відлуння назад на сейсмометр.
Ключовим висновком було те, що склад ядра був "неоднорідним" або змінювався. Іншими словами, внутрішнє ядро не застигло плавно і складається з клаптиків різної текстури.
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