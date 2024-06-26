По выводам ученых, внутреннее ядро Земли в течение последних 14 лет совершает обороты с каждым разом все медленнее, что может привести к изменениям общего вращения планеты и сделать дни дольше.
Главные тезисы
- Замедление вращения внутреннего ядра Земли за последние 14 лет может привести к увеличению продолжительности дня и изменениям в общем вращении планеты.
- Новые исследования показывают, что внутреннее ядро Земли состоит из смеси твердого и жидкого железа, что влияет на его движение и рост.
- Согласно ученым, замедление вращения внутреннего ядра может также повлиять на внешние слои Земли, хотя это изменение может быть незаметным для обычных людей.
- Исследователи использовали сейсмические данные для изучения структуры и движения внутреннего ядра, что расширило наши знания об этом таинственном слое планеты.
- Открытие неоднородности состава внутреннего ядра указывает на сложные процессы в его эволюции и развитии, открывая новые горизонты для понимания внутренних механизмов планеты.
Что известно о замедлении движения внутреннего ядра Земли и каковы последствия
В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature, отмечается, что ученым удалось выяснить, что в течение последних 14 лет внутреннее ядро планеты вращается необычно медленно.
В случае сохранения этой тенденции постепенно мировой день может стать длиннее, однако обычные люди вряд ли заметят это.
По прогнозам ученых, замедление вращения внутреннего ядра может заставить его гравитационное тяготение повлечь замедление внешних слоев Земли, что повлияет на продолжительность дня.
Однако, по словам Видейла, потенциальная смена будет порядка тысячных долей секунды, и это будет "очень тяжело заметить".
В результате нам, скорее всего, не придется менять наши часы или календари, чтобы приспособиться к этой разнице.
Также указывается, что это не первый случай, когда учёные предположили, что внутреннее ядро Земли замедляется.
Что ученым известно о внутреннем ядре Земли
Ученые недавно выяснили, что твердая часть внутреннего ядра Земли может на самом деле быть не такой и твердой.
Напротив, это смесь из твердого и жидкого состояния, доходящая до самого центра нашей планеты.
В новом исследовании ученые проанализировали слабые отзвуки волн землетрясений, отражающихся от поверхности Земли и из глубин планеты, предположив, что внутреннее ядро более разнообразно, чем считалось.
Результаты показывают, что внутреннее ядро, ежегодно возрастающее примерно на миллиметр по мере отверждения жидкого внешнего ядра, могло расти быстрее в предыдущие периоды истории Земли.
Внутреннее ядро Земли представляет собой твердый шар, в основном состоящий из железа и никеля. Это внутреннее ядро имеет длину около 2 тыс. 440 км и вращается внутри внешнего ядра, океана расплавленного железа и никеля толщиной около 2 тыс. 260 км.
С течением времени внешнее ядро постепенно кристаллизовалось, но ученые мало знают о том, как быстро происходил этот процесс, что также вызывает вопрос о состоянии магнитного поля Земли с течением времени.
Прямого доступа к ядру нет, поэтому Копер и его команда использовали данные 20 сейсмометров, настроенных для измерения волн землетрясений и наблюдения за испытаниями ядерного оружия.
Они сосредоточились на волнах, вызванных землетрясениями магнитудой 5,7 или выше, которые достаточно велики, чтобы вибрировать во внутреннее ядро, отправляя слабое эхо обратно на сейсмометр.
Ключевым выводом было то, что состав ядра был "неоднородным" или изменялся. Другими словами, внутреннее ядро не застыло плавно и состоит из лоскутов разной текстуры.
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