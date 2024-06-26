По выводам ученых, внутреннее ядро Земли в течение последних 14 лет совершает обороты с каждым разом все медленнее, что может привести к изменениям общего вращения планеты и сделать дни дольше.

Что известно о замедлении движения внутреннего ядра Земли и каковы последствия

В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature, отмечается, что ученым удалось выяснить, что в течение последних 14 лет внутреннее ядро планеты вращается необычно медленно.

В случае сохранения этой тенденции постепенно мировой день может стать длиннее, однако обычные люди вряд ли заметят это.

Когда я впервые увидел сейсмограммы, намекающие на эту смену, я был озадачен. Но когда мы обнаружили еще два десятка наблюдений, свидетельствующих о той же закономерности, результат стал неизбежен, - отмечает сейсмолог из Университета Южной Калифорнии в Дорнсайфе Джон Видейл. Поделиться

По прогнозам ученых, замедление вращения внутреннего ядра может заставить его гравитационное тяготение повлечь замедление внешних слоев Земли, что повлияет на продолжительность дня.

Однако, по словам Видейла, потенциальная смена будет порядка тысячных долей секунды, и это будет "очень тяжело заметить".

В результате нам, скорее всего, не придется менять наши часы или календари, чтобы приспособиться к этой разнице.

Также указывается, что это не первый случай, когда учёные предположили, что внутреннее ядро Земли замедляется.

Что ученым известно о внутреннем ядре Земли

Ученые недавно выяснили, что твердая часть внутреннего ядра Земли может на самом деле быть не такой и твердой.

Напротив, это смесь из твердого и жидкого состояния, доходящая до самого центра нашей планеты.

В новом исследовании ученые проанализировали слабые отзвуки волн землетрясений, отражающихся от поверхности Земли и из глубин планеты, предположив, что внутреннее ядро более разнообразно, чем считалось.

Результаты показывают, что внутреннее ядро, ежегодно возрастающее примерно на миллиметр по мере отверждения жидкого внешнего ядра, могло расти быстрее в предыдущие периоды истории Земли.

Более того, внутри твердого ядра могут быть завихрения жидкого железа. С давних времен внутреннее ядро росло очень быстро. Оно достигло равновесия, а затем начало расти гораздо медленнее. Не все железо стало жестким, поэтому внутри могло остаться некоторое количество жидкого железа, - отмечает старший автор исследования, сейсмолог из Университета Юты Кит Копер. Поделиться

Внутреннее ядро Земли представляет собой твердый шар, в основном состоящий из железа и никеля. Это внутреннее ядро имеет длину около 2 тыс. 440 км и вращается внутри внешнего ядра, океана расплавленного железа и никеля толщиной около 2 тыс. 260 км.

С течением времени внешнее ядро постепенно кристаллизовалось, но ученые мало знают о том, как быстро происходил этот процесс, что также вызывает вопрос о состоянии магнитного поля Земли с течением времени.

Прямого доступа к ядру нет, поэтому Копер и его команда использовали данные 20 сейсмометров, настроенных для измерения волн землетрясений и наблюдения за испытаниями ядерного оружия.

Они сосредоточились на волнах, вызванных землетрясениями магнитудой 5,7 или выше, которые достаточно велики, чтобы вибрировать во внутреннее ядро, отправляя слабое эхо обратно на сейсмометр.

Ключевым выводом было то, что состав ядра был "неоднородным" или изменялся. Другими словами, внутреннее ядро не застыло плавно и состоит из лоскутов разной текстуры.