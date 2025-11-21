Продвигал российские нарративы за деньги. Британский топ-политик Гилл получил тюремный срок

Бывшего депутата Европарламента и экслидера британской партии Reform UK в Уэльсе Натана Гилла приговорили к 10,5 годам лишения свободы. Он был признан виновным в получении взяток за озвучивание пророссийских заявлений, в частности, на украинском телевидении.
Главные тезисы
- Бывший депутат Европарламента заработал тюремный срок за продвижение российских нарративов через украинское телевидение.
- Натан Гилл использовал свой статус и влияние для поддержки пророссийской позиции в обмен на взятки от политиков.
- Уникальный приговор Гиллу стал первым случаем в Великобритании, когда такого уровня политика осудили за взяточничество в пользу иностранного влияния.
Гилл получил тюремный срок за взятки для продвижения российских заявлений
52-летний политик признал себя виновным по восьми пунктам обвинения в соответствии с Законом о взяточничестве. Приговор вынес Центральный уголовный суд Лондона 21 ноября.
По данным следствия, Гилл получал деньги от политика, характеризуемого как "пророссийского украинского деятеля". В обмен на деньги он должен использовать свой статус и влияние для распространения нарративов, выгодных Кремлю, и поддержки пророссийской позиции в публичном пространстве.
Обвинение обнаружило сообщение в WhatsApp между Гиллом и пророссийским политиком в Украине Олегом Волошиным.
Министр по ветеранам и заместитель руководителя Минобороны Соединенного Королевства Алистер Карнс призвал партию Reform "провести полное расследование", чтобы "устранить любое российское влияние в партии".
Натан Гилл был гостем украинских телеканалов "112 Украина" и NewsOne. Оба входили в холдинг "Новости", который был под контролем кума Путина Виктора Медведчука. Оба телеканала Зеленский заблокировал в начале февраля 2021 года. Санкции ввели на пять лет.
На этих телеканалах Гилл по предоставленным ему сценариям и инструкциям продвигал российские нарративы и выражал обеспокоенность угрозами в Украине.
Прокурор Марк Гейвуд сообщил суду, что в декабре 2018 года Волошин написал Гиллу, что получил "все обещанные рождественские подарки" и попросил "еще пять подарочных карт", имея в виду суммы денег. По его словам, дальнейшие сообщения подтвердили, что эти деньги поступали от Медведчука.
Есть четкие доказательства договоренностей действовать определенным образом или по сценарию за определенные суммы денег, — добавляет прокурор.
Кроме того, по словам стороны обвинения, в сообщениях Волошин просил у Гилла найти по меньшей мере "еще двух" евродепутатов, которые были бы на его стороне.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-