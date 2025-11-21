Продвигал российские нарративы за деньги. Британский топ-политик Гилл получил тюремный срок
Продвигал российские нарративы за деньги. Британский топ-политик Гилл получил тюремный срок

Гилл
Источник:  BBC

Бывшего депутата Европарламента и экслидера британской партии Reform UK в Уэльсе Натана Гилла приговорили к 10,5 годам лишения свободы. Он был признан виновным в получении взяток за озвучивание пророссийских заявлений, в частности, на украинском телевидении.

Главные тезисы

  • Бывший депутат Европарламента заработал тюремный срок за продвижение российских нарративов через украинское телевидение.
  • Натан Гилл использовал свой статус и влияние для поддержки пророссийской позиции в обмен на взятки от политиков.
  • Уникальный приговор Гиллу стал первым случаем в Великобритании, когда такого уровня политика осудили за взяточничество в пользу иностранного влияния.

Гилл получил тюремный срок за взятки для продвижения российских заявлений

52-летний политик признал себя виновным по восьми пунктам обвинения в соответствии с Законом о взяточничестве. Приговор вынес Центральный уголовный суд Лондона 21 ноября.

Судья добавила, что Гилл будет иметь право на условное увольнение после отбытия половины срока.

По данным следствия, Гилл получал деньги от политика, характеризуемого как "пророссийского украинского деятеля". В обмен на деньги он должен использовать свой статус и влияние для распространения нарративов, выгодных Кремлю, и поддержки пророссийской позиции в публичном пространстве.

Обвинение обнаружило сообщение в WhatsApp между Гиллом и пророссийским политиком в Украине Олегом Волошиным.

Министр по ветеранам и заместитель руководителя Минобороны Соединенного Королевства Алистер Карнс призвал партию Reform "провести полное расследование", чтобы "устранить любое российское влияние в партии".

После слушания дела об объявлении приговора в Олд-Бейле, контртеррористическая группа полиции Лондона заявила, что она все еще расследует, совершил ли кто-нибудь подобное преступление.

Натан Гилл был гостем украинских телеканалов "112 Украина" и NewsOne. Оба входили в холдинг "Новости", который был под контролем кума Путина Виктора Медведчука. Оба телеканала Зеленский заблокировал в начале февраля 2021 года. Санкции ввели на пять лет.

На этих телеканалах Гилл по предоставленным ему сценариям и инструкциям продвигал российские нарративы и выражал обеспокоенность угрозами в Украине.

Прокурор Марк Гейвуд сообщил суду, что в декабре 2018 года Волошин написал Гиллу, что получил "все обещанные рождественские подарки" и попросил "еще пять подарочных карт", имея в виду суммы денег. По его словам, дальнейшие сообщения подтвердили, что эти деньги поступали от Медведчука.

Есть четкие доказательства договоренностей действовать определенным образом или по сценарию за определенные суммы денег, — добавляет прокурор.

Кроме того, по словам стороны обвинения, в сообщениях Волошин просил у Гилла найти по меньшей мере "еще двух" евродепутатов, которые были бы на его стороне.

Это первый случай в истории Великобритании, когда политика такого уровня осудили по обвинениям во взяточничестве в пользу иностранного влияния.

