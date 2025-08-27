"Прогрессив транс — впервые". Джамала подготовила для слушателей новый сюрприз

27 августа украинская певица Джамала отмечает свой день рождения — ей исполнилось 42 года. В этот день артистка решила порадовать поклонников новым треком, который получил название "Zorya".

Джамала представила новую композицию

В этот раз певица решила объединиться с исполнителем Raja для создания нового хита.

Как откровенно призналась Джамала, это была ее идея — выпустить "Зарю" именно в день рождения:

Мои слушатели всегда хотят меня поздравить, а я, напротив, обожаю делать подарки. Все, кто хорошо меня знает, это подтвердят. Так что я решила подарить что-то в ответ — ведь новых синглов давно не было. Сейчас я работаю над большим альбомом из двух частей. Поделиться

Этот трек маленький подарок, своеобразное предисловие к большой работе, заявила Джамала в комментарии для Cosmopolitan.

Певица обращает внимание, что новый трек является "искренним посланием надежды для всех, кто переживает сложные времена".

Следует обратить внимание на то, что в композиции объединяются сразу несколько музыкальных стилей, среди которых техно, рейв, хаус и этно.