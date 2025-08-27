"Прогрессив транс — впервые". Джамала подготовила для слушателей новый сюрприз
"Прогрессив транс — впервые". Джамала подготовила для слушателей новый сюрприз

Джамала представила новую композицию
27 августа украинская певица Джамала отмечает свой день рождения — ей исполнилось 42 года. В этот день артистка решила порадовать поклонников новым треком, который получил название "Zorya".

Главные тезисы

  • Этот трек является своеобразным предисловием к большой работе.
  • Это был еще один эксперимент с электронным звучанием.

Джамала представила новую композицию

В этот раз певица решила объединиться с исполнителем Raja для создания нового хита.

Как откровенно призналась Джамала, это была ее идея — выпустить "Зарю" именно в день рождения:

Мои слушатели всегда хотят меня поздравить, а я, напротив, обожаю делать подарки. Все, кто хорошо меня знает, это подтвердят. Так что я решила подарить что-то в ответ — ведь новых синглов давно не было. Сейчас я работаю над большим альбомом из двух частей.

Этот трек маленький подарок, своеобразное предисловие к большой работе, заявила Джамала в комментарии для Cosmopolitan.

Певица обращает внимание, что новый трек является "искренним посланием надежды для всех, кто переживает сложные времена".

Следует обратить внимание на то, что в композиции объединяются сразу несколько музыкальных стилей, среди которых техно, рейв, хаус и этно.

Хотя это не первый мой эксперимент с электронным звучанием, но именно прогрессив транс — впервые. Это мой первый трек в таком стиле и первое сотрудничество с Raja. Мне очень понравилась эта аллюзия на народную песню, мелодика, которая цитирует что-то близкое и родное.

Джамала

Джамала

Украинская певица

