"Прогрессив транс — впервые". Джамала подготовила для слушателей новый сюрприз

27 августа украинская певица Джамала отмечает свой день рождения — ей исполнилось 42 года. В этот день артистка решила порадовать поклонников новым треком, который получил название "Zorya".
Главные тезисы
- Этот трек является своеобразным предисловием к большой работе.
- Это был еще один эксперимент с электронным звучанием.
Джамала представила новую композицию
В этот раз певица решила объединиться с исполнителем Raja для создания нового хита.
Как откровенно призналась Джамала, это была ее идея — выпустить "Зарю" именно в день рождения:
Этот трек маленький подарок, своеобразное предисловие к большой работе, заявила Джамала в комментарии для Cosmopolitan.
Певица обращает внимание, что новый трек является "искренним посланием надежды для всех, кто переживает сложные времена".
Следует обратить внимание на то, что в композиции объединяются сразу несколько музыкальных стилей, среди которых техно, рейв, хаус и этно.
