"Прогресив транс — уперше". Джамала підготувала для слухачів новий сюрприз

27 серпня українська співачка Джамала святкує свій день народження — їй виповнилося 42 роки. У цей день артистка вирішила потішити шанувальників новим треком, який отримав назву “Zorya”.
Головні тези:
- Цей трек є своєрідною передмовою до великої роботи.
- Окрім того, це був ще один експеримент з електронним звучанням.
Джамала представила нову композицію
Цього разу співачка вирішила об'єднатися з виконавцем Raja для створення нового хіта.
Як відверто зізналася Джамала, це була її ідея — випустити "Зорю" саме у день народження:
Цей трек маленький дарунок, своєрідна передмова до великої роботи, заявила Джамала у коментарі для Cosmopolitan.
Співачка звертає увагу на те, що новий трек є "щирим посланням надії для всіх, хто переживає складні часи".
Варто звернути увагу на те, що в композиції поєднується одразу кілька музичних стилів, серед яких техно, рейв, хаус та етно.
