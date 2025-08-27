"Прогресив транс — уперше". Джамала підготувала для слухачів новий сюрприз
"Прогресив транс — уперше". Джамала підготувала для слухачів новий сюрприз

Джамала представила нову композицію
Джерело:  online.ua

 27 серпня українська співачка Джамала святкує свій день народження — їй виповнилося 42 роки. У цей день артистка вирішила потішити шанувальників новим треком, який отримав назву “Zorya”.

Головні тези:

  • Цей трек є своєрідною передмовою до великої роботи.
  • Окрім того, це був ще один експеримент з електронним звучанням.

Джамала представила нову композицію

Цього разу співачка вирішила об'єднатися з виконавцем Raja для створення нового хіта.

Як відверто зізналася Джамала, це була її ідея — випустити "Зорю" саме у день народження:

Мої слухачі завжди хочуть мене привітати, а я, навпаки, обожнюю робити подарунки. Усі, хто мене добре знає, це підтвердять. Тож я вирішила подарувати щось у відповідь — адже нових синглів давно не було. Зараз я працюю над великим альбомом із двох частин.

Цей трек маленький дарунок, своєрідна передмова до великої роботи, заявила Джамала у коментарі для Cosmopolitan.

Співачка звертає увагу на те, що новий трек є "щирим посланням надії для всіх, хто переживає складні часи".

Варто звернути увагу на те, що в композиції поєднується одразу кілька музичних стилів, серед яких техно, рейв, хаус та етно.

Хоча це не перший мій експеримент з електронним звучанням, але саме прогресив транс — уперше. Це мій перший трек у такому стилі й перша співпраця з Raja. Мені дуже сподобалася ця алюзія на народну пісню, мелодика, яка ніби цитує щось близьке й рідне.

