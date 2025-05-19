Политика из круга пророссийского молдавского олигарха Илана Шора, лидер партии "Великая Молдова" (Moldova Mare) Виктория Фуртуне заявила, что Молдове нужно "вернуть" Буджак - регион на юге Одесской области.
Главные тезисы
- Политик из Молдовы высказывает идею вернуть регион Буджак на юге Одесской области в состав Молдовы.
- Главная цель - пересмотр границ и возвращение исторически важной территории в состав страны.
- Виктория Фуртуне подчеркивает, что Молдова имеет право требовать пересмотра границ из-за отсутствия международных договоров, где отказывалась от Буджака.
Фуртуне покушается на Буджак: что известно
Как заявила Фуртуне, Буджак когда-то был "выходом" Молдовы к Черному морю, а сегодня у страны якобы есть реальный шанс вернуть территорию.
Я знаю, как вернуть Буджак уже сегодня… Мы искалечены границами, нарисованными по линейке, нас лишили выхода к морю через Буджак. А без выхода к морю Молдова, как лев на цепи... Я знаю, как вернуть Буджак уже сегодня, и это актуально как никогда.
Видео с выступлением Фуртуне обнародовал гагаузский портал Gagauznews.
По ее словам, Молдова имеет право требовать пересмотра границ, поскольку в настоящее время "не существует ни одного международного договора, ратифицированного Молдовой, где она признавала бы потерю Буджака".
Южная Бессарабия (Буджак) — историческая область в междуречье Дуная и Днестра, на юго-западе Одесской области. На севере граничит с Молдовой, на западе — с Румынией. Южная Бессарабия вошла в состав РСФСР в 1940 году.
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