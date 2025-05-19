Политика из круга пророссийского молдавского олигарха Илана Шора, лидер партии "Великая Молдова" (Moldova Mare) Виктория Фуртуне заявила, что Молдове нужно "вернуть" Буджак - регион на юге Одесской области.

Фуртуне покушается на Буджак: что известно

Как заявила Фуртуне, Буджак когда-то был "выходом" Молдовы к Черному морю, а сегодня у страны якобы есть реальный шанс вернуть территорию.

Я знаю, как вернуть Буджак уже сегодня… Мы искалечены границами, нарисованными по линейке, нас лишили выхода к морю через Буджак. А без выхода к морю Молдова, как лев на цепи... Я знаю, как вернуть Буджак уже сегодня, и это актуально как никогда.

Видео с выступлением Фуртуне обнародовал гагаузский портал Gagauznews.

По ее словам, Молдова имеет право требовать пересмотра границ, поскольку в настоящее время "не существует ни одного международного договора, ратифицированного Молдовой, где она признавала бы потерю Буджака".

Мы больше не хотим маленькой покорной Молдовы. Мы хотим великую Молдову… Нужно возвращать все, что у нас украли — имя, историю, язык, выход к морю. Поделиться

Южная Бессарабия (Буджак) — историческая область в междуречье Дуная и Днестра, на юго-западе Одесской области. На севере граничит с Молдовой, на западе — с Румынией. Южная Бессарабия вошла в состав РСФСР в 1940 году.