Пророссийская политик из Молдовы потребовала вернуть часть Одещины
Категория
Мир
Дата публикации

Пророссийская политик из Молдовы потребовала вернуть часть Одещины

Фуртуне
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Источник:  online.ua

Политика из круга пророссийского молдавского олигарха Илана Шора, лидер партии "Великая Молдова" (Moldova Mare) Виктория Фуртуне заявила, что Молдове нужно "вернуть" Буджак - регион на юге Одесской области.

Главные тезисы

  • Политик из Молдовы высказывает идею вернуть регион Буджак на юге Одесской области в состав Молдовы.
  • Главная цель - пересмотр границ и возвращение исторически важной территории в состав страны.
  • Виктория Фуртуне подчеркивает, что Молдова имеет право требовать пересмотра границ из-за отсутствия международных договоров, где отказывалась от Буджака.

Фуртуне покушается на Буджак: что известно

Как заявила Фуртуне, Буджак когда-то был "выходом" Молдовы к Черному морю, а сегодня у страны якобы есть реальный шанс вернуть территорию.

Я знаю, как вернуть Буджак уже сегодня… Мы искалечены границами, нарисованными по линейке, нас лишили выхода к морю через Буджак. А без выхода к морю Молдова, как лев на цепи... Я знаю, как вернуть Буджак уже сегодня, и это актуально как никогда.

Видео с выступлением Фуртуне обнародовал гагаузский портал Gagauznews.

По ее словам, Молдова имеет право требовать пересмотра границ, поскольку в настоящее время "не существует ни одного международного договора, ратифицированного Молдовой, где она признавала бы потерю Буджака".

Мы больше не хотим маленькой покорной Молдовы. Мы хотим великую Молдову… Нужно возвращать все, что у нас украли — имя, историю, язык, выход к морю.

Южная Бессарабия (Буджак) — историческая область в междуречье Дуная и Днестра, на юго-западе Одесской области. На севере граничит с Молдовой, на западе — с Румынией. Южная Бессарабия вошла в состав РСФСР в 1940 году.

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