Політикиня з кола проросійського молдавського олігарха Ілана Шора, лідерка партії "Велика Молдова" (Moldova Mare) Вікторія Фуртуне заявила, що Молдові треба "повернути" Буджак – регіон на півдні Одеської області.
Головні тези:
- Вікторія Фуртуне, лідерка партії “Велика Молдова”, заявила про необхідність повернення однієї з частин Одещини, Буджака, до складу Молдови.
- Політикиня стверджує, що Буджак колись був частиною території Молдови з виходом до Чорного моря.
- Фуртуне вважає, що Молдові слід вимагати перегляду кордонів, оскільки, за її словами, не існує міжнародного договору, де Молдова відмовилася б від Буджака.
Фуртуне зазіхає на Буджак: що відомо
Як заявила Фуртуне, Буджак колись був "виходом" Молдови до Чорного моря, а сьогодні країна нібито має реальний шанс повернути територію.
Я знаю, як повернути Буджак вже сьогодні… Ми скалічені кордонами, намальованими по лінійці, нас позбавили виходу до моря через Буджак. А без виходу до моря Молдова, як лев на ланцюзі... Я знаю, як повернути Буджак уже сьогодні, і це є актуальним як ніколи.
Відео із виступом Фуртуне оприлюднив гагаузький портал Gagauznews.
За її словами, Молдова має право вимагати перегляду кордонів, оскільки на цей час "не існує жодного міжнародного договору, ратифікованого Молдовою, де вона визнавала б втрату Буджака".
Південна Бессарабія (Буджак) — історична область у міжріччі Дунаю та Дністра, на південному заході Одеської області. На півночі межує з Молдовою, на заході — з Румунією. Південна Бессарабія увійшла до складу Української РСР у 1940 році.
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