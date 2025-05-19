Проросійська політикиня з Молдови зажадала повернути частину Одещини

Політикиня з кола проросійського молдавського олігарха Ілана Шора, лідерка партії "Велика Молдова" (Moldova Mare) Вікторія Фуртуне заявила, що Молдові треба "повернути" Буджак – регіон на півдні Одеської області.

Фуртуне зазіхає на Буджак: що відомо

Як заявила Фуртуне, Буджак колись був "виходом" Молдови до Чорного моря, а сьогодні країна нібито має реальний шанс повернути територію.

Я знаю, як повернути Буджак вже сьогодні… Ми скалічені кордонами, намальованими по лінійці, нас позбавили виходу до моря через Буджак. А без виходу до моря Молдова, як лев на ланцюзі... Я знаю, як повернути Буджак уже сьогодні, і це є актуальним як ніколи.

Відео із виступом Фуртуне оприлюднив гагаузький портал Gagauznews.

За її словами, Молдова має право вимагати перегляду кордонів, оскільки на цей час "не існує жодного міжнародного договору, ратифікованого Молдовою, де вона визнавала б втрату Буджака".

Ми більше не хочемо маленької покірної Молдови. Ми хочемо велику Молдову… Потрібно повертати все, що в нас вкрали — ім'я, історію, мову, вихід до моря. Поширити

Південна Бессарабія (Буджак) — історична область у міжріччі Дунаю та Дністра, на південному заході Одеської області. На півночі межує з Молдовою, на заході — з Румунією. Південна Бессарабія увійшла до складу Української РСР у 1940 році.