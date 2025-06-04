Пророссийский пропагандист Шарий получил 15 лет тюрьмы
Категория
Украина
Дата публикации

Пророссийский пропагандист Шарий получил 15 лет тюрьмы

СБУ
Шарий
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По доказательной базе Службы безопасности Украины прокремлевский пропагандист Анатолий Шарий заочно приговорен к 15 годам лишения свободы.

Главные тезисы

  • Шарий получил 15 лет тюрьмы за участие в пропаганде в пользу России по доказательной базе Службы безопасности Украины.
  • Пропагандист подсказывал оккупантам, как монтировать видео с участием украинских пленников для дискредитации Украины.
  • Суд вынес решение о конфискации YouTube-канала Шария. Он и его сообщник признаны виновными в государственной измене по предварительному сговору.

Шарий получил тюремный срок и конфискацию YouTube-канала

Соответствующее решение 4 июня текущего года вынес Винницкий городской суд.

По материалам дела, с начала полномасштабной войны Шарий был вовлечен в реализацию информационных диверсий ФСБ против нашего государства.

Речь идет об участии пропагандиста в подготовке и распространении постановочных видео, где рашисты допрашивают украинских пленников.

Как установило расследование, Шарий подсказывал оккупантам, как снимать допросы в «нужном формате» и какие вопросы задавать пленникам.

После съемок злоумышленник монтировал полученные видеоматериалы, чтобы вырезать из них «дискредитационные» для РФ кадры, в том числе с признаками пыток пленных.

По данным следствия, коммуникация Шария с оккупантами происходила из-за эксчельника Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Антона Шевцова, который скрывается в Севастополе по подозрению в госизмене.

Задокументировано, что именно от него пропагандист получал видео с допросов пленных воинов ВСУ, а после монтажа распространял через свои информресурсы.

На основании доказательств, собранных следователями СБУ, Шарий и его сообщник Шевцов признаны виновными по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

Также к Анатолию Шарию применена беспрецедентная спецконфискация в собственность Украины его доменного имени и авторского Ютуб-канала.

Поскольку оба осужденных скрываются от правосудия, продолжаются комплексные меры по привлечению каждого из них к ответственности за преступления против нашего государства.

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