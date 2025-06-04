Пророссийский пропагандист Шарий получил 15 лет тюрьмы

По доказательной базе Службы безопасности Украины прокремлевский пропагандист Анатолий Шарий заочно приговорен к 15 годам лишения свободы.

Шарий получил тюремный срок и конфискацию YouTube-канала

Соответствующее решение 4 июня текущего года вынес Винницкий городской суд.

По материалам дела, с начала полномасштабной войны Шарий был вовлечен в реализацию информационных диверсий ФСБ против нашего государства. Поделиться

Речь идет об участии пропагандиста в подготовке и распространении постановочных видео, где рашисты допрашивают украинских пленников.

Как установило расследование, Шарий подсказывал оккупантам, как снимать допросы в «нужном формате» и какие вопросы задавать пленникам.

После съемок злоумышленник монтировал полученные видеоматериалы, чтобы вырезать из них «дискредитационные» для РФ кадры, в том числе с признаками пыток пленных.

По данным следствия, коммуникация Шария с оккупантами происходила из-за эксчельника Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Антона Шевцова, который скрывается в Севастополе по подозрению в госизмене. Поделиться

Задокументировано, что именно от него пропагандист получал видео с допросов пленных воинов ВСУ, а после монтажа распространял через свои информресурсы.

На основании доказательств, собранных следователями СБУ, Шарий и его сообщник Шевцов признаны виновными по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

Также к Анатолию Шарию применена беспрецедентная спецконфискация в собственность Украины его доменного имени и авторского Ютуб-канала.