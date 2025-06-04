Пророссийский пропагандист Шарий получил 15 лет тюрьмы

По доказательной базе Службы безопасности Украины прокремлевский пропагандист Анатолий Шарий заочно приговорен к 15 годам лишения свободы.
Главные тезисы
- Шарий получил 15 лет тюрьмы за участие в пропаганде в пользу России по доказательной базе Службы безопасности Украины.
- Пропагандист подсказывал оккупантам, как монтировать видео с участием украинских пленников для дискредитации Украины.
- Суд вынес решение о конфискации YouTube-канала Шария. Он и его сообщник признаны виновными в государственной измене по предварительному сговору.
Шарий получил тюремный срок и конфискацию YouTube-канала
Соответствующее решение 4 июня текущего года вынес Винницкий городской суд.
Речь идет об участии пропагандиста в подготовке и распространении постановочных видео, где рашисты допрашивают украинских пленников.
Как установило расследование, Шарий подсказывал оккупантам, как снимать допросы в «нужном формате» и какие вопросы задавать пленникам.
После съемок злоумышленник монтировал полученные видеоматериалы, чтобы вырезать из них «дискредитационные» для РФ кадры, в том числе с признаками пыток пленных.
Задокументировано, что именно от него пропагандист получал видео с допросов пленных воинов ВСУ, а после монтажа распространял через свои информресурсы.
На основании доказательств, собранных следователями СБУ, Шарий и его сообщник Шевцов признаны виновными по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).
Также к Анатолию Шарию применена беспрецедентная спецконфискация в собственность Украины его доменного имени и авторского Ютуб-канала.
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