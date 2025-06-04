Проросійський пропагандист Шарій отримав 15 років в'язниці

За доказовою базою Служби безпеки України прокремлівського пропагандиста Анатолія Шарія заочно засуджено до 15 років позбавлення волі.
Головні тези:
- Шарій отримав 15 років в'язниці за участь у поширенні пропаганди на користь РФ.
- Українська Служба безпеки зібрала доказову базу про участь Шарія у діяльності, спрямованій на дискредитацію України.
- Пропагандист вказував окупантам, як монтажувати відеоматеріали для створення дискредитуючих кадрів про українських полонених.
Шарій отримав тюремний термін і конфіскацію YouTube-каналу
Відповідне рішення 4 червня поточного року ухвалив Вінницький міський суд.
Йдеться про участь пропагандиста у підготовці та поширенні постановчих відео, де рашисти допитують українських полонених.
Як встановило розслідування, Шарій підказував окупантам, як знімати допити у «потрібному форматі» і які запитання ставити бранцям.
Після зйомок зловмисник монтував отримані відеоматеріали, щоб вирізати з них «дискредитаційні» для РФ кадри, зокрема з ознаками катувань полонених.
Задокументовано, що саме від нього пропагандист отримував відео з допитів полонених воїнів ЗСУ, а після «монтажу» поширював через свої інформресурси.
На підставі доказів, зібраних слідчими СБУ, Шарія та його спільника Шевцова визнано винними за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).
Також до Анатолія Шарія застосовано безпрецедентну спецконфіскацію у власність України його доменного ім’я та авторського Ютуб-каналу.
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