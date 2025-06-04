Проросійський пропагандист Шарій отримав 15 років в'язниці
Категорія
Україна
Дата публікації

Проросійський пропагандист Шарій отримав 15 років в'язниці

СБУ
Шарій

За доказовою базою Служби безпеки України прокремлівського пропагандиста Анатолія Шарія заочно засуджено до 15 років позбавлення волі.

Головні тези:

  • Шарій отримав 15 років в'язниці за участь у поширенні пропаганди на користь РФ.
  • Українська Служба безпеки зібрала доказову базу про участь Шарія у діяльності, спрямованій на дискредитацію України.
  • Пропагандист вказував окупантам, як монтажувати відеоматеріали для створення дискредитуючих кадрів про українських полонених.

Шарій отримав тюремний термін і конфіскацію YouTube-каналу

Відповідне рішення 4 червня поточного року ухвалив Вінницький міський суд.

За матеріалами справи, з початку повномасштабної війни Шарій був залучений до реалізації інформаційних диверсій ФСБ проти нашої держави.

Йдеться про участь пропагандиста у підготовці та поширенні постановчих відео, де рашисти допитують українських полонених.

Як встановило розслідування, Шарій підказував окупантам, як знімати допити у «потрібному форматі» і які запитання ставити бранцям.

Після зйомок зловмисник монтував отримані відеоматеріали, щоб вирізати з них «дискредитаційні» для РФ кадри, зокрема з ознаками катувань полонених.

За даними слідства, комунікація Шарія з окупантами відбувалася через ексочільника Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Антона Шевцова, який переховується у Севастополі за підозрою у держзраді.

Задокументовано, що саме від нього пропагандист отримував відео з допитів полонених воїнів ЗСУ, а після «монтажу» поширював через свої інформресурси.

На підставі доказів, зібраних слідчими СБУ, Шарія та його спільника Шевцова визнано винними за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Також до Анатолія Шарія застосовано безпрецедентну спецконфіскацію у власність України його доменного ім’я та авторського Ютуб-каналу.

Оскільки обидва засуджених переховуються від правосуддя, тривають комплексні заходи для притягнення кожного з них до відповідальності за злочини проти нашої держави.

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