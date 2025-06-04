Проросійський пропагандист Шарій отримав 15 років в'язниці

За доказовою базою Служби безпеки України прокремлівського пропагандиста Анатолія Шарія заочно засуджено до 15 років позбавлення волі.

Шарій отримав тюремний термін і конфіскацію YouTube-каналу

Відповідне рішення 4 червня поточного року ухвалив Вінницький міський суд.

За матеріалами справи, з початку повномасштабної війни Шарій був залучений до реалізації інформаційних диверсій ФСБ проти нашої держави. Поширити

Йдеться про участь пропагандиста у підготовці та поширенні постановчих відео, де рашисти допитують українських полонених.

Як встановило розслідування, Шарій підказував окупантам, як знімати допити у «потрібному форматі» і які запитання ставити бранцям.

Після зйомок зловмисник монтував отримані відеоматеріали, щоб вирізати з них «дискредитаційні» для РФ кадри, зокрема з ознаками катувань полонених.

За даними слідства, комунікація Шарія з окупантами відбувалася через ексочільника Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Антона Шевцова, який переховується у Севастополі за підозрою у держзраді. Поширити

Задокументовано, що саме від нього пропагандист отримував відео з допитів полонених воїнів ЗСУ, а після «монтажу» поширював через свої інформресурси.

На підставі доказів, зібраних слідчими СБУ, Шарія та його спільника Шевцова визнано винними за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Також до Анатолія Шарія застосовано безпрецедентну спецконфіскацію у власність України його доменного ім’я та авторського Ютуб-каналу.