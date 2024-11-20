Прославлял агрессию РФ против Украины. Актер-путинист Машков заочно получил приговор суда

Благодаря доказательной базе Службы безопасности 10 лет лишения свободы заочно получил российский актер Владимир Машков, восхваляющий войну РФ против Украины.
Главные тезисы
- Актер-путинист Машков приговорен украинским судом к 10 годам лишения свободы за апологию российской агрессии против Украины
- Доказательства Службы безопасности свидетельствуют об активном участии Машкова в пропаганде агрессии и героизации вражеских группировок
- Машков осужден по двум статьям Уголовного кодекса Украины: посягательство на территориальную целостность и пропаганда войны
- У Машкова конфискована квартира в элитном районе на побережье Одессы, а судебное разбирательство прошло in absentia
- Согласно СБУ, Машков выступал в поддержку окупантов и призывал к присоединению украинских областей к РФ
Операция "Конфискация": Машкова осудили в Украине
Также у злоумышленника конфискована квартира площадью 100 м² в элитном районе на побережье Одессы.
Поскольку злоумышленник скрывается в РФ, судебное разбирательство проходило в специальном судебном производстве in absentia (при отсутствии обвиняемого).
Машков входит в пул кремлевских пропагандистов и часто выступает на массовых акциях по поддержке полномасштабной войны против Украины.
Тогда Машков ездил по России и временно захваченным регионам Украины, где пропагандировал рашизм и героизировал оккупационные группировки страны-агрессора.
В частности, во время прокремлевских «концертов-митингов» он призвал к продолжению ракетно-бомбовых ударов по гражданской инфраструктуре нашего государства.
На основании собранных следователями Службы безопасности доказательств суд признал Машкова виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
ст. 436 (пропаганда войны).
В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению осужденного к ответственности за преступления против нашего государства.
Машков получил подозрение за призывы к уничтожению Украины
В СБУ сообщили, что актер входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства страны-агрессора.
После начала полномасштабного вторжения он неоднократно выступал в поддержку окупантов во время массовых мероприятий с участием путина, — сообщили в СБУ.
Кроме этого, Машков на собственном Телеграмм-канале и персональной странице в Инстаграм с общей аудиторией более 200 тыс. подписчиков регулярно героизирует военные преступления россиян.
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