Прославлял агрессию РФ против Украины. Актер-путинист Машков заочно получил приговор суда

Благодаря доказательной базе Службы безопасности 10 лет лишения свободы заочно получил российский актер Владимир Машков, восхваляющий войну РФ против Украины.

Операция "Конфискация": Машкова осудили в Украине

Также у злоумышленника конфискована квартира площадью 100 м² в элитном районе на побережье Одессы.

Поскольку злоумышленник скрывается в РФ, судебное разбирательство проходило в специальном судебном производстве in absentia (при отсутствии обвиняемого).

Машков входит в пул кремлевских пропагандистов и часто выступает на массовых акциях по поддержке полномасштабной войны против Украины.

В декабре 2023 года фигурант был назначен сопредседателем «избирательного штаба» Путина на так называемых выборах президента РФ. Поделиться

Тогда Машков ездил по России и временно захваченным регионам Украины, где пропагандировал рашизм и героизировал оккупационные группировки страны-агрессора.

В частности, во время прокремлевских «концертов-митингов» он призвал к продолжению ракетно-бомбовых ударов по гражданской инфраструктуре нашего государства.

На основании собранных следователями Службы безопасности доказательств суд признал Машкова виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ст. 436 (пропаганда войны).

В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению осужденного к ответственности за преступления против нашего государства.

Машков получил подозрение за призывы к уничтожению Украины

В СБУ сообщили, что актер входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства страны-агрессора.

После начала полномасштабного вторжения он неоднократно выступал в поддержку окупантов во время массовых мероприятий с участием путина, — сообщили в СБУ.

Кроме этого, Машков на собственном Телеграмм-канале и персональной странице в Инстаграм с общей аудиторией более 200 тыс. подписчиков регулярно героизирует военные преступления россиян.