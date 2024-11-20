Вихваляв агресію РФ проти України. Актор-путініст Машков заочно отримав вирок суду

Завдяки доказовій базі Служби безпеки 10 років позбавлення волі заочно отримав російський актор Володимир Машков, який вихваляє війну РФ проти України.
Головні тези:
- Володимир Машков отримав вирок українського суду за пропаганду війни і посягання на територіальну цілісність України.
- Суд вирішив засудити актора-путініста на 10 років позбавлення волі.
- Докази, зібрані Службою безпеки, свідчать про активну участь Машкова в пропаганді агресії та героїзації ворожих угруповань.
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Також у зловмисника конфісковано квартиру площею 100 м² в елітному районі на узбережжі Одеси.
Оскільки зловмисник переховується в РФ, судовий розгляд відбувався у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого).
Машков входить до пулу кремлівських пропагандистів і часто виступає на масових акціях із підтримки повномасштабної війни проти України.
Тоді Машков їздив по Росії та тимчасово захоплених регіонах України, де пропагував рашизм та героїзував окупаційні угруповання країни-агресора.
Серед іншого, під час прокремлівських «концертів-мітингів» він закликав до продовження ракетно-бомбових ударів по цивільній інфраструктурі нашої держави.
На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд визнав Машкова винним за двома статтями Кримінального кодексу України:
ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
ст. 436 (пропаганда війни).
Наразі тривають комплексні заходи для притягнення засудженого до відповідальності за злочини проти нашої держави.
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В СБУ повідомили, що актор належить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва країни-агресора.
Після початку повномасштабного вторгнення він неодноразово виступав на підтримку окупантів під час масових заходів за участю путіна, — повідомили в СБУ.
Окрім цього, Машков на власному Телеграм-каналі та персональній сторінці в Інстаграм із загальною аудиторією понад 200 тис підписників регулярно героїзує воєнні злочини росіян.
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