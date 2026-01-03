Prosperity Framework. Украина согласовала экономическую составляющую мирного соглашения с партнерами
Prosperity Framework. Украина согласовала экономическую составляющую мирного соглашения с партнерами

Prosperity Framework
Источник:  РБК Украина

Украина вместе с международными партнерами наработала и согласовала так называемый Prosperity Framework - пакет экономического процветания, который является частью безопасности и будущих мирных соглашений.

Главные тезисы

  • Prosperity Framework разработан Украиной и международными партнерами, чтобы поддержать экономический рост и восстановление страны.
  • Соглашение определяет источники капитала для восстановления Украины, включая частные, публичные и смешанные инвестиции.

Prosperity Framework согласовано: что это значит для Украины

Об этом заявил министр экономики, окружающей среды и городского хозяйства Алексей Соболев на брифинге в Офисе президента после встречи с советниками по национальной безопасности.

Мы в последние недели вместе с американской стороной, вместе с Всемирным Банком и группой Всемирного Банка нарабатывали документ, говорящий, сколько необходимо капиталу для того, чтобы отстроить Украину и сильно нарастить экономический рост в Украину, чтобы Украина была самодостаточная и люди возвращались в Украину.

В частности, обсуждались, какие источники для этого уже сегодня, которые могут возникнуть в последующие 10 лет, а также откуда взять частные источники, публичные источники, а также смешанные источники такого капитала. И, в частности, через какие инструменты этот капитал может поступать в Украину.

То есть, это уже существующие инструменты, такие как инвестиционные фонды и специальные программы, так и инструменты, которые нужно вместе построить. По словам министра, это все идет вместе с рамкой безопасности.

Резюмируя информацию о согласовании Prosperity Framework, Соболев добавил, что 6 января план обсудят с американской стороной.

Сейчас у нас была сессия с координаторами безопасности и этот план мы согласовали и мы договорились дальше с ними сотрудничать. Следующие встречи будут уже в Париже, уже во вторник для того, чтобы наработать совместный план уже со Штатами, с европейскими странами, и еще и Канадой, и Нордиком.

