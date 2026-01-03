Prosperity Framework. Україна погодила економічну складову мирної угоди з партнерами
Prosperity Framework. Україна погодила економічну складову мирної угоди з партнерами

Соболев
Джерело:  РБК Україна

Україна разом із міжнародними партнерами напрацювала та погодила так званий Prosperity Framework - пакет економічного процвітання, який є частина безпекових і майбутніх мирних угод.

Головні тези:

  • Україна спільно з міжнародними партнерами розробила Prosperity Framework для підтримки економічного росту та відновлення країни.
  • Prosperity Framework визначає джерела капіталу для відбудови України та залучення інвестицій з різних джерел - приватних, публічних та змішаних.
  • Угода покладається на існуючі інструменти, такі як інвестиційні фонди, а також передбачає створення нових програм та інструментів для ефективного привернення капіталу.

Prosperity Framework погоджено: що це означає для України

Про це заявив міністр економіки, довкілля та міського господарства Олексій Соболєв на брифінгу в Офісі президента після зустрічі з радниками з питань національної безпеки.

Ми останніми тижнями разом з американською стороною, разом з Світовим Банком і групою Світового Банку напрацьовували документ, який каже, скільки необхідно капіталу для того, щоб відбудувати Україну і сильно наростити економічний рост до України, щоб Україна була самодостатня і люди поверталися в Україну.

Зокрема, було обговорено, які джерела для цього вже сьогодні, які можуть виникнути в наступні 10 років, а також звідки взяти приватні джерела, публічні джерела, а також змішані джерела такого капіталу. І зокрема, через які інструменти цей капітал може надходити в Україну.

Тобто, це інструменти, які вже існують, такі як інвестиційні фонди і спеціальні програми, так і інструменти, які потрібно разом побудувати. За словами міністра, це все йде разом з безпековою рамкою.

Резюмуючи інформацію щодо погодження Prosperity Framework, Соболєв додав, що 6 січня план обговорять з американською стороною.

Зараз в нас була сесія з безпековими координаторами і цей план ми погодили і ми домовилися далі з ними співпрацювати. Наступні зустрічі будуть вже в Парижі, вже в у вівторок для того, щоб напрацювати спільний план вже зі Штатами, з європейськими країнами, і ще і Канадою, і Нордік.

