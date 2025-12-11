"Прыжок" цен на коммунальные услуги ожидает россиян — власти наполняют "бюджет войны"

В 2026 году тарифы на коммунальные услуги в России вырастут в среднем почти на 18%, а в отдельных регионах – более чем на 40%. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Российские власти снова повышают цены на коммуналку

Повышение будет происходить в два этапа: с 1 января — индексация на 1,7% для всех, а с 1 октября — основной скачок. Формально это объясняют «необходимостью развития инфраструктуры», но реальная причина гораздо банальнее — деньги нужны на войну.

Кремль больше не справляется с финансированием войны: военные расходы съедают бюджет быстрее, чем власти успевают латать дыры. На фоне рекордных расходов на армию, государство перекладывает это бремя на обычных граждан.