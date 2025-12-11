"Прыжок" цен на коммунальные услуги ожидает россиян — власти наполняют "бюджет войны"

В 2026 году тарифы на коммунальные услуги в России вырастут в среднем почти на 18%, а в отдельных регионах – более чем на 40%. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
Главные тезисы
- Повышение цен на коммунальные услуги в 2026 году достигнет 18% средним значением и более чем 40% в некоторых регионах.
- Увеличение военных расходов в России становится основной причиной повышения тарифов, несмотря на официальное объяснение связанное с развитием инфраструктуры.
Российские власти снова повышают цены на коммуналку
Повышение будет происходить в два этапа: с 1 января — индексация на 1,7% для всех, а с 1 октября — основной скачок. Формально это объясняют «необходимостью развития инфраструктуры», но реальная причина гораздо банальнее — деньги нужны на войну.
Кремль больше не справляется с финансированием войны: военные расходы съедают бюджет быстрее, чем власти успевают латать дыры. На фоне рекордных расходов на армию, государство перекладывает это бремя на обычных граждан.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-