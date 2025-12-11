"Стрибок" цін на комунальні послуги очікує росіян — влада наповнює "бюджет війни"

У 2026 році тарифи на комунальні послуги в Росії зростуть у середньому майже на 18%, а в окремих регіонах — більш ніж на 40%. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Російська влада знову підвищує ціни на комуналку

Підвищення відбуватиметься у два етапи: з 1 січня — індексація на 1,7% для всіх, а з 1 жовтня — основний стрибок. Формально це пояснюють «необхідністю розвитку інфраструктури», але реальна причина значно банальніша — гроші потрібні на війну.

Кремль більше не справляється з фінансуванням війни: військові витрати з’їдають бюджет швидше, ніж влада встигає латати дірки. На тлі рекордних видатків на армію, держава перекладає цей тягар на звичайних громадян.