"Стрибок" цін на комунальні послуги очікує росіян — влада наповнює "бюджет війни"
Категорія
Економіка
Дата публікації

"Стрибок" цін на комунальні послуги очікує росіян — влада наповнює "бюджет війни"

Центр протидії дезінформації
тарифи

У 2026 році тарифи на комунальні послуги в Росії зростуть у середньому майже на 18%, а в окремих регіонах — більш ніж на 40%. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Головні тези:

  • Підвищення тарифів на комунальні послуги в Росії у 2026 році становитиме серйозне навантаження для громадян.
  • Російська влада пояснює стрибок цін необхідністю розвитку інфраструктури, але справжня причина — фінансування війни.
  • Збільшення військових витрат в Росії призводить до підвищення тарифів на комунальні послуги для звичайних громадян.

Російська влада знову підвищує ціни на комуналку

Підвищення відбуватиметься у два етапи: з 1 січня — індексація на 1,7% для всіх, а з 1 жовтня — основний стрибок. Формально це пояснюють «необхідністю розвитку інфраструктури», але реальна причина значно банальніша — гроші потрібні на війну.

Кремль більше не справляється з фінансуванням війни: військові витрати з’їдають бюджет швидше, ніж влада встигає латати дірки. На тлі рекордних видатків на армію, держава перекладає цей тягар на звичайних громадян. 

Підвищення тарифів — черговий сигнал того, що ресурси режиму стрімко тануть. росіянам варто готуватися до нових поборів і прихованих податків, адже для кремля збереження війни важливіше за добробут власного населення.

