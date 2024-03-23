Путин помиловал членов печально известной банды за участие в войне против Украины
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Политика
Дата публикации

Путин помиловал членов печально известной банды за участие в войне против Украины

Владимир Путин
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Источник:  online.ua

Кремлевский диктатор Владимир Путин помиловал двух участников бандитской группировки "Цапковские", на чьих руках массовые убийства 12 человек, включая детей в Краснодарском крае.

Путин помиловал убийц и преступников за участие в войне против Украины

По информации российских СМИ, речь идет о Вячеславе Рябцеве по прозвищу "Буба" и Андрее Быкове по прозвищу "Бык".

Отмечается, что рецидивистов изначально не хотели брать в ряды ПИК "Вагнер", однако поскольку Рябцев пошел на соглашение со следствием, ему помогли отправиться воевать против Украины.

Утверждается, что Рябцев уже на свободе — женился и живет в одном из городов Краснодарского края.

Как на фронт попал Быков, не уточняется. По словам источника, сейчас он проходит лечение "на территории ЛДНР" после тяжелого ранения. Что с ним будет дальше — не понятно, но помилование у него "на руках".

Третьего участника банды — Владимира Алексеева — ППК "Вагнер" так и не взяла к себе. Причины не указаны, но вероятно это из-за назначенного ему пожизненного срока.

Что известно о "Цапковской ОПГ"

Цапковская или Кущевская организованная преступная группировка действовала в станице Кущевской Краснодарского края РФ с начала 1990-х годов. Банда занималась практически всеми видами криминального бизнеса, в то же время держа в страхе все местное население.

Банда имела на своем счету бесчисленное количество преступлений, в том числе убийства и избиения неугодных, систематические изнасилования местных девушек — все преступления покрывали местные силовики.

Однако в ночь на 5 ноября 2010 года банда совершила массовое убийство, которое полицейские не смогли спустить на тормозах, поскольку преступление получило всероссийскую огласку.

В результате расправы погибли три семьи — местного фермера, директора крупной ростовской фирмы и семья соседей.

Всего было убито 12 человек, включая 4 детей. Самой младшей из погибших было всего девять месяцев.

Виновными в убийстве признали бандитов ОПГ "Цапковская". Рябцева и Быкова приговорили к 20 годам колонии, а Владимира Алексеева, известного как Вова-Беспредел, — к пожизненному.

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