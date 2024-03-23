Путін помилував членів сумнозвісної банди за участь у війні проти України
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Політика
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Путін помилував членів сумнозвісної банди за участь у війні проти України

Володимир Путін
Джерело:  online.ua

Кремлівський диктатор Володимир Путін помилував двох учасників бандитського угруповання "Цапковські", на чиїх руках масові вбивства 12 людей включно із дітьми в Краснодарському краї. 

Путін помилував вбивць та злочинців за участь у війні проти України

За інформацією російських ЗМІ, мова йде про В'ячеслава Рябцева на прізвисько "Буба" і Андрія Бикова на прізвисько "Бик".

Зазначається, що рецидивістів з початку не хотіли брати до лав ПВК “Вагнер”, однак оскільки Рябцев пішов на угоду зі слідством, йому допомогли відправитись воювати проти України.

Стверджується, що Рябцев уже на волі - одружився і живе в одному з міст Краснодарського краю.

Як на фронт потрапив Биков, не уточнюється. За словами джерела, зараз він проходить лікування "на території ЛДНР" після важкого поранення. Що з ним буде далі - не зрозуміло, але помилування у нього "на руках".

Третього учасника банди - Володимира Алексєєва - ПВК "Вагнер" так і не взяла до себе. Причини не вказані, але ймовірно це через призначений йому довічний термін.

Що відомо про "Цапківську ОПГ"

Цапківське або Кущьовське організоване злочинне угруповання діяло в станиці Кущьовській Краснодарського краю РФ з початку 1990-х років. Банда займалася практично всіма видами кримінального бізнесу, водночас тримаючи в страху все місцеве населення.

Банда мала на своєму рахунку незліченну кількість злочинів, зокрема вбивства і побиття неугодних, систематичні зґвалтування місцевих дівчат - усі злочини покривали місцеві силовики.

Однак у ніч на 5 листопада 2010 року банда скоїла масове вбивство, яке поліцейські не змогли спустити на гальмах, оскільки злочин набув всеросійського розголосу.

Унаслідок розправи загинули три сім'ї - місцевого фермера, директора великої ростовської фірми і сім'я сусідів.

Загалом було вбито 12 осіб, включно з 4 дітьми. Наймолодшій із загиблих було всього дев'ять місяців.

Винними у вбивстві визнали бандитів ОЗУ "Цапковська". Рябцева і Бикова засудили до 20 років колонії, а Володимира Алексєєва, відомого як Вова-Бєспрєдєл, - до довічного.

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