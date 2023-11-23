Путін помилував сахалінського людожера та відправив його в Україну — фото

Російський диктатор Володимир Путін помилував людожера Дениса Горіна із Сахалінської області, який згодився воювати проти України. Варто зазначити, що останній вбив щонайменше чотирьох людей.

У Росії дедалі частіше випускають на волю вбивць та інших злочинці

Як вдалося дізнатися російським опозиційним журналістам, Дениса Горіна звільнили з колонії, звідки він одразу поїхав на український фронт.

Якийсь час він воював у лавах ПВК “Вагнер”, де, окрім нього, як відомо, ще багато злочинців та зеків.

Однак станом на сьогодні людожер знаходиться в госпіталі Южно-Сахалінська.

Зараз він у Южно-Сахалінську, у госпіталі, середньої тяжкості поранення. Вважай, на волі, помилуваний, пів строку як із куща. Але, думаю, ненадовго він на волі. Рідні його жертв усе пам’ятають, — заявив журналістам сусід злочинця. Поширити

Варто зазначити, що Путін й раніше милував вбивць, які готові були навіть йти на війну, щоб потрапити на волю.

Що відомо про злочини людожера Горіна

Уперше Горіна засудили ще 20 років тому за вбивство та знущання над тілом убитого.

Тоді він отримав 10 років суворого режиму, однак за зразкову поведінку він вийшов із колонії за УДЗ у 2010 році.

Згідно з даними журналістів, у червні 2011 року брати Денис і Євген Горіни жорстоко побили людину. Поки потерпілий був без свідомості, Євген Горін добив його ножем. У січні 2012 року брати Горіни зарізали ще одну людину.

Улітку 2012 року вдалося розкрити ще вбивство, яке скоїв Горін. Як вдалося зясувати, він спочатку вбив людину, а потім зрізав з ніг трупа м’ясо, яке згодом з'їв. Суд засудив Горіна до 22 років виправної колонії особливого режиму.

Декілька тижнів тому на сторінці людожера в соціальних мережах було опубліковане нове фото — у військовій формі із Z-символікою на рукаві.