Путин помиловал сахалинского людоеда и отправил его в Украину — фото

Российский диктатор Владимир Путин помиловал людоеда Дениса Горина из Сахалинской области, который согласился воевать против Украины. Стоит отметить, что последний убил не менее четырех человек.

В России все чаще выпускают на свободу убийц и других преступников

Как удалось узнать российским оппозиционным журналистам, Дениса Горина освободили из колонии, откуда он сразу уехал на украинский фронт.

Некоторое время он воевал в рядах ЧВК "Вагнер", где кроме него, как известно, еще много преступников и зэков.

Однако по состоянию на сегодняшний день людоед находится в госпитале Южно-Сахалинска.

Сейчас он в Южно-Сахалинске, в госпитале, средней тяжести ранения. Считай, на свободе, помилованный, полстрока как с куста. Но, думаю, ненадолго он на свободе. Родные его жертв все помнят, - заявил журналистам сосед преступника. Поделиться

Стоит отметить, что Путин и раньше отпускал на свободу убийц, готовых умереть на войне, лишь бы попасть на свободу.

Что известно о преступлениях людоеда Горина

Впервые Горин был осужден еще 20 лет назад за убийство и издевательство над телом убитого.

Тогда он получил 10 лет строгого режима, однако за примерное поведение он вышел из колонии по УДО в 2010 году.

Согласно данным журналистов, в июне 2011 года братья Денис и Евгений Горины жестоко избили человека. Пока потерпевший был без сознания, Евгений Горин добил его ножом. В январе 2012 года братья Горины зарезали еще одного человека.

Летом 2012 удалось раскрыть еще убийство, которое совершил Горин. Как удалось выяснить, он сначала убил человека, а затем срезал с ног трупа мясо, которое впоследствии съел. Суд приговорил Горина к 22 годам исправительной колонии особого режима.

Несколько недель назад на странице людоеда в социальных сетях было опубликовано новое фото — в военной форме с Z-символикой на рукаве.