Путин помиловал сахалинского людоеда и отправил его в Украину — фото

Российский диктатор Владимир Путин помиловал людоеда Дениса Горина из Сахалинской области, который согласился воевать против Украины. Стоит отметить, что последний убил не менее четырех человек.
В России все чаще выпускают на свободу убийц и других преступников
Как удалось узнать российским оппозиционным журналистам, Дениса Горина освободили из колонии, откуда он сразу уехал на украинский фронт.
Некоторое время он воевал в рядах ЧВК "Вагнер", где кроме него, как известно, еще много преступников и зэков.
Однако по состоянию на сегодняшний день людоед находится в госпитале Южно-Сахалинска.
Стоит отметить, что Путин и раньше отпускал на свободу убийц, готовых умереть на войне, лишь бы попасть на свободу.
Что известно о преступлениях людоеда Горина
Впервые Горин был осужден еще 20 лет назад за убийство и издевательство над телом убитого.
Тогда он получил 10 лет строгого режима, однако за примерное поведение он вышел из колонии по УДО в 2010 году.
Согласно данным журналистов, в июне 2011 года братья Денис и Евгений Горины жестоко избили человека. Пока потерпевший был без сознания, Евгений Горин добил его ножом. В январе 2012 года братья Горины зарезали еще одного человека.
Летом 2012 удалось раскрыть еще убийство, которое совершил Горин. Как удалось выяснить, он сначала убил человека, а затем срезал с ног трупа мясо, которое впоследствии съел. Суд приговорил Горина к 22 годам исправительной колонии особого режима.
Несколько недель назад на странице людоеда в социальных сетях было опубликовано новое фото — в военной форме с Z-символикой на рукаве.
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