Кремлевские власти во главе с диктатором Владимиром Путиным пытаются имитировать борьбу с коррупцией в оборонных сферах для повышения доверия к военному руководству.
Главные тезисы
- Кремлевские власти под предводительством Путина используют имитацию борьбы с коррупцией в оборонной сфере для повышения доверия к военному руководству.
- Новая кадровая политика в России направлена на максимизацию военных ресурсов и устранение неугодных чиновников, но значимых изменений пока не происходит.
- Коррупция высшего руководства используется для политического давления и контроля, а также для избавления от ненужных должностных лиц по мнению экспертов.
- Аналитики указывают на то, что имитация борьбы с коррупцией в оборонной сфере способствует укреплению контроля и стремлению к максимизации военных ресурсов.
- Недовольство в военной сфере открывает путь к тотальному сведению счетов и борьбе за контроль над ресурсами в условиях имитации процесса борьбы с коррупцией в России.
Почему Путин прибег к имитации процесса борьбы с коррупцией в оборонной сфере
Журналисты издания отмечают, что долгие годы минобороны страны-агрессорки и другие оборонные ведомства страдали от коррупционного произвола, однако для повышения доверия к военному руководству кремлевский диктатор решил провести масштабные чистки.
Так, в прошлом месяце на пост главы минобороны РФ вместо Сергея Шойга был назначен приближенный к Путину экономист Андрей Белоусов.
С апреля этого года в России были произведены аресты пяти чиновников, среди которых заместитель главы минобороны страны-агрессорки.
ФСБ и Следком создали специальную следственную группу для искоренения коррупции в армии, готовя основу для новых арестов.
Несмотря на заявления Путина об активной борьбе с коррупцией, аналитики отмечают, что ощутимых изменений в схемах работы российских оборонных ведомств не происходит.
По мнению военного аналитика Европейского совета по международным отношениям Кирилла Шамиева, присущая России коррупция среди высшего руководства страны используется в качестве политического давления и контроля.
Назначение Шойгу на новую руководящую должность подчеркнуло, что Путин придает большое значение лояльности.
Что говорят аналитики
Кирилл Шамиев считает, что недавние аресты были призваны внушить страх и уважение после назначения Белоусова на должность министра обороны.
По мнению эксперта по российской армии из Французского института международных отношений Дмитрия Миника, недавние аресты были частью усилий по максимизации военных ресурсов.
По его словам, Кремль использует обвинения в коррупции в качестве повода избавиться от неудобных чиновников.
По словам Миника, чаще всего это свидетельствует о борьбе между ведомствами.
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