Кремлевские власти во главе с диктатором Владимиром Путиным пытаются имитировать борьбу с коррупцией в оборонных сферах для повышения доверия к военному руководству.

Почему Путин прибег к имитации процесса борьбы с коррупцией в оборонной сфере

Журналисты издания отмечают, что долгие годы минобороны страны-агрессорки и другие оборонные ведомства страдали от коррупционного произвола, однако для повышения доверия к военному руководству кремлевский диктатор решил провести масштабные чистки.

Так, в прошлом месяце на пост главы минобороны РФ вместо Сергея Шойга был назначен приближенный к Путину экономист Андрей Белоусов.

С апреля этого года в России были произведены аресты пяти чиновников, среди которых заместитель главы минобороны страны-агрессорки.

ФСБ и Следком создали специальную следственную группу для искоренения коррупции в армии, готовя основу для новых арестов.

Несмотря на заявления Путина об активной борьбе с коррупцией, аналитики отмечают, что ощутимых изменений в схемах работы российских оборонных ведомств не происходит.

По мнению военного аналитика Европейского совета по международным отношениям Кирилла Шамиева, присущая России коррупция среди высшего руководства страны используется в качестве политического давления и контроля.

Когда кого нужно убрать, почти всегда можно использовать коррупцию и сказать, что этот человек совершил преступление и его нужно посадить в тюрьму, - объясняет Шамиев. Поделиться

Назначение Шойгу на новую руководящую должность подчеркнуло, что Путин придает большое значение лояльности.

Что говорят аналитики

Кирилл Шамиев считает, что недавние аресты были призваны внушить страх и уважение после назначения Белоусова на должность министра обороны.

Это также дает понять российской общественности, что все неудачи в войне происходят по вине военных и никого другого, особенно Путину, - отмечает аналитик. Поделиться

По мнению эксперта по российской армии из Французского института международных отношений Дмитрия Миника, недавние аресты были частью усилий по максимизации военных ресурсов.

По его словам, Кремль использует обвинения в коррупции в качестве повода избавиться от неудобных чиновников.

По словам Миника, чаще всего это свидетельствует о борьбе между ведомствами.