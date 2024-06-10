Кремлівська влада на чолі із диктатором Володимиром Путіним намагається імітувати боротьбу з корупцією в оборонні сфері для підвищення довіри до війського керівництва.

Чому Путін вдався до імітації процесу боротьби із корупцією в оборонній сфері

Журналісти видання зазначають, що протягом довгих років міноборони країни-агресорки та інші оборонні відомства потерпали від корупційного свавілля, однак для підвищення довіри до військового керівництва кремлівський диктатор вирішив провести масштабні чистки.

Так, минулого місяця на пост очільника міноборони РФ замість Сергія Шойгу було призначено наближенного до Путіна економіста Андрія Бєлоусова.

З квітня цього року в Росії було проведено арешти п'яти високопосадовців, серед яких заступник очільника міноборони країни-агресорки.

ФСБ і Слідком створили спеціальну слідчу групу для викорінення корупції в армії, готуючи підгрунття для нових арештів.

Попри заяви Путіна про активну боротьбу із корупцією, аналітики зазначають, що відчутних змін у схемах роботи російських оборонних відомств не відбувається.

На думку військового аналітика Європейської ради з міжнародних відносин Кирила Шамієва, притаманна Росії корупція серед вищого керівництва країни використовується у якості політичного тиску та контролю.

Коли когось потрібно прибрати, майже завжди можна використати корупцію і сказати, що ця людина скоїла злочин і її потрібно посадити до в'язниці, — пояснює Шамієв. Поширити

Призначення Шойгу на нову керівну посаду підкреслило, що Путін надає великого значення лояльності.

Що кажуть аналітики

Кирило Шамієв вважає, що недавні арешти були покликані вселити страх і повагу після призначення Бєлоусова на посаду міністра оборони.

Це також дає зрозуміти російській громадськості, що всі невдачі у війні відбуваються з вини військових і нікого іншого, особливо самого Путіна, — зазначає аналітик. Поширити

На думку експерта з російської армії з Французького інституту міжнародних відносин Дмитра Мініка, нещодавні арешти були частиною зусиль з максимізації військових ресурсів.

За його словами, Кремль використовує звинувачення у корупції як привід позбавитись від незручних посадовців.

За словами Мініка, найчастіше це свідчить про боротьбу між відомствами.