Путин решительно принялся за чистки у Минобороны РФ. В NYT объяснили цель
Категория
Мир
Дата публикации

Путин решительно принялся за чистки у Минобороны РФ. В NYT объяснили цель

Путин
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Источник:  The New York Times

Россия наступает по нескольким направлениям фронта. В то же время, российский президент Владимир Путин начал чистки в минобороны и активно продолжает их.

Путин решительно взялся за чистки у Минобороны РФ

Журналисты The New York Times наметили причины, почему российский президент проводит эти чистки. Там отметили, что периодические возмущения из-за некомпетентности и коррупции в верхушке российской армии препятствуют военным усилиям с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Когда российские силы потеряли позиции вокруг столицы Украины, потребность в изменениях была обнажена. Она только выросла после того, как через несколько месяцев окупантов выгнали за пределы Харьковской области. И после того, как лидер наемников Евгений Пригожин направил своих людей в Москву, жалуясь на глубокую гниль и бездарность верхушки русских войск, Путин, казалось, был вынужден ответить.

Путин не предпринимал никаких публичных шагов, которые можно было бы расценить как подтверждение критики. Он не менял генералов и оставлял руководство на своих местах до недавнего времени.

Когда кризис на поле боя якобы позади, а Пригожин мертв, российский лидер решил действовать, сменив министров обороны впервые за десять лет. Кроме того, начались аресты среди чиновников министерства.

Эти шаги положили начало самой большой реконструкции в минобороны России. Кроме того, это также подтвердило желание Путина избегать крупных, оперативных изменений в разгар кризиса, а вместо этого действовать в менее заметное время по собственному выбору.

Мы должны понимать, что Путин человек упрямый и не очень гибкий. Он считает, что слишком быстрая и быстрая реакция на меняющуюся ситуацию является признаком слабости, — сказал Аббас Галлямов, бывший спичрайтер Путина, живущий сейчас за пределами России.

Изменений нуждались с первых дней

Российские войска достигают определенных успехов в Украине. Руководство Кремля настроено оптимистично.

Они, скорее всего, считают ситуацию в силах достаточно стабильной, чтобы наказать некоторых в военном руководстве за ее предыдущие неудачи, — сказал Майкл Кофман, эксперт по российской армии.

Спрос на перемены в верхушке русской армии сдерживали с первых дней вторжения. Тогда ширились истории о русских солдатах, которые шли на войну без должной пищи и снаряжения.

Гнев закончился прекращением восстания Пригожина. Он внушил коррупцию на высшем уровне российским рядам и общественности, критикуя Шойгу и генерала Герасимова. Его неудачный мятеж показал, что проблемы в министерстве обороны под руководством Шойгу чрезвычайно серьезны и что население требует обновления.

Владимир Путин теперь, похоже, выступает против тех же чиновников, против которых выступал Пригожин.

Кто попал под чистку

Первым предвестником перемен стал арест Тимура Иванова, протеже Шойгу и замминистра обороны, ответственного за проекты военного строительства. Его российские власти обвинили в получении большой взятки. Он отрицает правонарушение.

Тогда Кремль объявил, что он сменил Шойгу и выбрал Белоусова, одного из своих давних советников по экономическим вопросам, новым министром обороны. Шойгу перевели руководить Советом Безопасности России, где он все еще будет иметь доступ к президенту, но не будет иметь прямого контроля над деньгами.

Белоусов не имеет военного опыта. Но он может похвастаться относительно чистым имиджем и длинной правительственной карьерой, чистой крупными коррупционными скандалами.

Если вы хотите выиграть войну, коррупция в больших масштабах, влияющая на результаты на поле боя, по крайней мере теоретически, не есть чем-то, чего вы хотите, — сказала Мария Энквист, заместитель руководителя отдела исследований России и Евразии в Swedish Defense Research.

В то же время она назвала коррупцию в России "особенностью", а не ошибкой. По ее словам, коррупция является инструментом получения влияния, но она также может быть использована против вас в любой момент, в зависимости от того, говорите ли вы неправильную вещь в неправильное время или принимаете неправильное решение в неправильное время.

В мае аресты в министерстве обороны участились: по обвинениям в коррупции задержаны еще четыре высокопоставленных генерала и чиновника обороны. Дмитрий Песков, спикер Кремля, возразил, что аресты являются "кампанией".

Обвинения в коррупции против чиновников Министерства обороны сопровождаются обещаниями больших финансовых и социальных льгот рядовым солдатам. Это очевидная попытка улучшить нравственный дух и успокоить критиков-популистов.

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