Путин решительно принялся за чистки у Минобороны РФ. В NYT объяснили цель

Россия наступает по нескольким направлениям фронта. В то же время, российский президент Владимир Путин начал чистки в минобороны и активно продолжает их.
Путин решительно взялся за чистки у Минобороны РФ
Журналисты The New York Times наметили причины, почему российский президент проводит эти чистки. Там отметили, что периодические возмущения из-за некомпетентности и коррупции в верхушке российской армии препятствуют военным усилиям с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.
Когда российские силы потеряли позиции вокруг столицы Украины, потребность в изменениях была обнажена. Она только выросла после того, как через несколько месяцев окупантов выгнали за пределы Харьковской области. И после того, как лидер наемников Евгений Пригожин направил своих людей в Москву, жалуясь на глубокую гниль и бездарность верхушки русских войск, Путин, казалось, был вынужден ответить.
Путин не предпринимал никаких публичных шагов, которые можно было бы расценить как подтверждение критики. Он не менял генералов и оставлял руководство на своих местах до недавнего времени.
Когда кризис на поле боя якобы позади, а Пригожин мертв, российский лидер решил действовать, сменив министров обороны впервые за десять лет. Кроме того, начались аресты среди чиновников министерства.
Эти шаги положили начало самой большой реконструкции в минобороны России. Кроме того, это также подтвердило желание Путина избегать крупных, оперативных изменений в разгар кризиса, а вместо этого действовать в менее заметное время по собственному выбору.
Изменений нуждались с первых дней
Российские войска достигают определенных успехов в Украине. Руководство Кремля настроено оптимистично.
Спрос на перемены в верхушке русской армии сдерживали с первых дней вторжения. Тогда ширились истории о русских солдатах, которые шли на войну без должной пищи и снаряжения.
Гнев закончился прекращением восстания Пригожина. Он внушил коррупцию на высшем уровне российским рядам и общественности, критикуя Шойгу и генерала Герасимова. Его неудачный мятеж показал, что проблемы в министерстве обороны под руководством Шойгу чрезвычайно серьезны и что население требует обновления.
Владимир Путин теперь, похоже, выступает против тех же чиновников, против которых выступал Пригожин.
Кто попал под чистку
Первым предвестником перемен стал арест Тимура Иванова, протеже Шойгу и замминистра обороны, ответственного за проекты военного строительства. Его российские власти обвинили в получении большой взятки. Он отрицает правонарушение.
Тогда Кремль объявил, что он сменил Шойгу и выбрал Белоусова, одного из своих давних советников по экономическим вопросам, новым министром обороны. Шойгу перевели руководить Советом Безопасности России, где он все еще будет иметь доступ к президенту, но не будет иметь прямого контроля над деньгами.
Белоусов не имеет военного опыта. Но он может похвастаться относительно чистым имиджем и длинной правительственной карьерой, чистой крупными коррупционными скандалами.
В то же время она назвала коррупцию в России "особенностью", а не ошибкой. По ее словам, коррупция является инструментом получения влияния, но она также может быть использована против вас в любой момент, в зависимости от того, говорите ли вы неправильную вещь в неправильное время или принимаете неправильное решение в неправильное время.
В мае аресты в министерстве обороны участились: по обвинениям в коррупции задержаны еще четыре высокопоставленных генерала и чиновника обороны. Дмитрий Песков, спикер Кремля, возразил, что аресты являются "кампанией".
Обвинения в коррупции против чиновников Министерства обороны сопровождаются обещаниями больших финансовых и социальных льгот рядовым солдатам. Это очевидная попытка улучшить нравственный дух и успокоить критиков-популистов.
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