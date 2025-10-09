Рада поддержала законопроект о создании Киберсил в ВСУ

Верховная Рада шагнула к созданию Киберсил Вооруженных Сил Украины. Соответствующий законопроект № 12349 принят за основу.
Главные тезисы
- Верховная Рада приняла законопроект о создании Киберсил в составе Вооруженных Сил Украины для обеспечения кибербезопасности государства.
- Киберсилы будут ответственны за защиту систем электронных коммуникаций, ведение военных киберопераций и сотрудничество с НАТО.
- Особенностью нового органа военного управления будет возможность привлечения гражданских лиц для выполнения задач по контракту без статуса военнослужащего.
В Украине создадут Киберсилы ВСУ
Об этом сообщил министр обороны Денис Шмигаль.
Он объяснил, что среди основных задач Киберсил будет:
защита систем электронных коммуникаций и систем управления технологическими процессами ВСУ;
подготовка и ведение военных киберопераций;
военное сотрудничество с НАТО и другими партнерами для противодействия общим угрозам в киберпространстве.
По словам министра обороны, Киберсилы также смогут привлекать в свой состав гражданских лиц, которые не будут приобретать статус военнослужащего и будут выполнять задачи в соответствии с заключенным контрактом.
Отметим, что законопроект "О Киберсилах Вооруженных Сил Украины" был зарегистрирован в Верховной Раде 19 декабря 2024 года. В первом чтении его поддержали 255 народных депутатов.
