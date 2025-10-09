Рада поддержала законопроект о создании Киберсил в ВСУ
Верховная Рада шагнула к созданию Киберсил Вооруженных Сил Украины. Соответствующий законопроект № 12349 принят за основу.

Главные тезисы

  • Верховная Рада приняла законопроект о создании Киберсил в составе Вооруженных Сил Украины для обеспечения кибербезопасности государства.
  • Киберсилы будут ответственны за защиту систем электронных коммуникаций, ведение военных киберопераций и сотрудничество с НАТО.
  • Особенностью нового органа военного управления будет возможность привлечения гражданских лиц для выполнения задач по контракту без статуса военнослужащего.

В Украине создадут Киберсилы ВСУ

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмигаль.

Начинаем новый орган военного управления в составе ВСУ, отвечающий за кибероборону государства. Киберсилы будут действовать под непосредственным военным руководством Главнокомандующего ВСУ и под общим руководством Верховного Главнокомандующего — Президента Украины.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

Министр обороны Украины

Он объяснил, что среди основных задач Киберсил будет:

  • защита систем электронных коммуникаций и систем управления технологическими процессами ВСУ;

  • подготовка и ведение военных киберопераций;

  • военное сотрудничество с НАТО и другими партнерами для противодействия общим угрозам в киберпространстве.

По словам министра обороны, Киберсилы также смогут привлекать в свой состав гражданских лиц, которые не будут приобретать статус военнослужащего и будут выполнять задачи в соответствии с заключенным контрактом.

Отметим, что законопроект "О Киберсилах Вооруженных Сил Украины" был зарегистрирован в Верховной Раде 19 декабря 2024 года. В первом чтении его поддержали 255 народных депутатов.

