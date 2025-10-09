Рада поддержала законопроект о создании Киберсил в ВСУ

Верховная Рада шагнула к созданию Киберсил Вооруженных Сил Украины. Соответствующий законопроект № 12349 принят за основу.

В Украине создадут Киберсилы ВСУ

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмигаль.

Начинаем новый орган военного управления в составе ВСУ, отвечающий за кибероборону государства. Киберсилы будут действовать под непосредственным военным руководством Главнокомандующего ВСУ и под общим руководством Верховного Главнокомандующего — Президента Украины. Денис Шмигаль Министр обороны Украины

Он объяснил, что среди основных задач Киберсил будет:

защита систем электронных коммуникаций и систем управления технологическими процессами ВСУ;

подготовка и ведение военных киберопераций;

военное сотрудничество с НАТО и другими партнерами для противодействия общим угрозам в киберпространстве.

По словам министра обороны, Киберсилы также смогут привлекать в свой состав гражданских лиц, которые не будут приобретать статус военнослужащего и будут выполнять задачи в соответствии с заключенным контрактом.