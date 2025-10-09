Рада підтримала законопроєкт щодо створення Кіберсил у ЗСУ

Верховна Рада зробила крок до створення Кіберсил Збройних Сил України. Відповідний законопроєкт № 12349 ухвалено за основу.

В Україні створять Кіберсили ЗСУ

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

Започатковуємо новий орган військового управління в складі ЗСУ, що відповідатиме за кібероборону держави. Кіберсили діятимуть під безпосереднім військовим керівництвом Головнокомандувача ЗСУ та під загальним керівництвом Верховного Головнокомандувача — Президента України. Денис Шмигаль Міністр оборони України

Він пояснив, що серед основних завдань Кіберсил буде:

захист систем електронних комунікацій та систем управління технологічними процесами ЗСУ;

підготовка та ведення військових кібероперацій;

військова співпраця з НАТО та іншими партнерами для протидії спільним загрозам у кіберпросторі.

За словами міністра оборони, Кіберсили також зможуть залучати до свого складу цивільних осіб, які не набуватимуть статусу військовослужбовця і будуть виконувати завдання відповідно до укладеного контракту.