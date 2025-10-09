Рада підтримала законопроєкт щодо створення Кіберсил у ЗСУ
Рада підтримала законопроєкт щодо створення Кіберсил у ЗСУ

Кіберсили
Джерело:  Ярослав Железняк

Верховна Рада зробила крок до створення Кіберсил Збройних Сил України. Відповідний законопроєкт № 12349 ухвалено за основу.

Головні тези:

  • Верховна Рада прийняла законопроєкт щодо створення Кіберсил в складі ЗСУ, які будуть відповідати за кібероборону держави.
  • Основні завдання Кіберсил включають захист систем електронних комунікацій, ведення військових кібероперацій та співпрацю з НАТО.
  • Кіберсили також можуть залучати до свого складу цивільних осіб для виконання завдань за контрактом.

В Україні створять Кіберсили ЗСУ

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

Започатковуємо новий орган військового управління в складі ЗСУ, що відповідатиме за кібероборону держави. Кіберсили діятимуть під безпосереднім військовим керівництвом Головнокомандувача ЗСУ та під загальним керівництвом Верховного Головнокомандувача — Президента України.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

Міністр оборони України

Він пояснив, що серед основних завдань Кіберсил буде:

  • захист систем електронних комунікацій та систем управління технологічними процесами ЗСУ;

  • підготовка та ведення військових кібероперацій;

  • військова співпраця з НАТО та іншими партнерами для протидії спільним загрозам у кіберпросторі.

За словами міністра оборони, Кіберсили також зможуть залучати до свого складу цивільних осіб, які не набуватимуть статусу військовослужбовця і будуть виконувати завдання відповідно до укладеного контракту.

Зазначимо, що законопроєкт "Про Кіберсили Збройних Сил України" було зареєстровано у Верховній Раді 19 грудня 2024 року. У першому читанні його підтримали 255 народних депутатів.

