Рада підтримала законопроєкт щодо створення Кіберсил у ЗСУ

Верховна Рада зробила крок до створення Кіберсил Збройних Сил України. Відповідний законопроєкт № 12349 ухвалено за основу.
Головні тези:
- Верховна Рада прийняла законопроєкт щодо створення Кіберсил в складі ЗСУ, які будуть відповідати за кібероборону держави.
- Основні завдання Кіберсил включають захист систем електронних комунікацій, ведення військових кібероперацій та співпрацю з НАТО.
- Кіберсили також можуть залучати до свого складу цивільних осіб для виконання завдань за контрактом.
В Україні створять Кіберсили ЗСУ
Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.
Він пояснив, що серед основних завдань Кіберсил буде:
захист систем електронних комунікацій та систем управління технологічними процесами ЗСУ;
підготовка та ведення військових кібероперацій;
військова співпраця з НАТО та іншими партнерами для протидії спільним загрозам у кіберпросторі.
За словами міністра оборони, Кіберсили також зможуть залучати до свого складу цивільних осіб, які не набуватимуть статусу військовослужбовця і будуть виконувати завдання відповідно до укладеного контракту.
Зазначимо, що законопроєкт "Про Кіберсили Збройних Сил України" було зареєстровано у Верховній Раді 19 грудня 2024 року. У першому читанні його підтримали 255 народних депутатів.
