Рада приняла повышение акцизов на горючее. Когда украинцам ждать подорожания

Верховная Рада Украины приняла изменения в Налоговый кодекс о повышении акцизов на горючее. Первое повышение запланировано на 1 сентября 2024 года.

С 1 сентября 2024 года в Украине подорожает топливо

О решении Рады сообщил член комитета Ярослав Железняк.

По его данным, проект № 11256-2 поддержал 231 народный депутат.

Он также сообщил, что была поддержана правка № 267 о повышении акцизов на автогаз.

Как вырастут цены на топливо в Украине

С 1 сентября ставки акциза на бензин вырастут с 215,5 евро до 242,6 евро. Ставки на дизельное горючее вырастут со 139,5 евро до 177,6 евро. Ставки на автогаз увеличатся с 52 до 165 евро.

Законом установлен график ежегодного увеличения акцизов (в течение четырех лет).

В итоге с 1 января 2028 года на основные виды горючего установят следующие ставки акцизного налога:

на бензины — 359 евро за 1000 л,

на газойле (дизельное горючее) — 330 евро за 1000 л,

на сжиженный газ — 250 евро за 1000 л.

По расчетам авторов проект, принятие закона приведет к удорожанию бензина на АЗС на 1,50 грн за л, дизеля на 1,95 грн, автогаза на 5,8 грн за л.

Розничные цены на бензин в Украине выросли в июне 2024 года на 1%. Дизельное топливо и автогаз немного подешевели.

Средние розничные цены 28 июня на бензин А-95 составляли 56,52 грн/л (+0,54 грн/месяц), на дизельное топливо 52,65 грн/л (-0,08 грн), на автогаз 26,60 грн за литр (-0,07 грн.).