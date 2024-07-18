Рада ухвалила підвищення акцизів на пальне. Коли українцям чекати на подорожчання

Верховна Рада України ухвалила зміни до Податкового кодексу щодо підвищення акцизів на пальне. Перше підвищення заплановане на 1 вересня 2024 року.

З 1 вересня 2024 року в Україні подорожчає пальне

Про рішення Ради повідомив член комітету Ярослав Железняк.

За його даними, проєкт № 11256-2 підтримав 231 народний депутат.

Він також повідомив, що була підтримана правка № 267 щодо підвищення акцизів на автогаз.

Як зростуть ціни на пальне в Україні

З 1 вересня ставки акцизу на бензин зростуть з 215,5 євро до 242,6 євро. Ставки на дизельне пальне зростуть зі 139,5 євро до 177,6 євро. Ставки на автогаз зростуть з 52 до 165 євро.

Законом встановлено графік щорічного збільшення акцизів (протягом чотирьох років).

У підсумку з 1 січня 2028 року на основні види пального встановлять такі ставки акцизного податку:

на бензини — 359 євро за 1000 л,

на газойлі (дизельне пальне) — 330 євро за 1000 л,

на скраплений газ — 250 євро за 1000 л.

За розрахунками авторів проєкт, ухвалення закону призведе до подорожчання бензину на АЗС на 1,50 грн за л, дизеля на 1,95 грн, автогазу на 5,8 грн за л.

Роздрібні ціни на бензин в Україні зросли у червні 2024 року на 1%. Дизельне паливо та автогаз трохи подешевшали.

Середні роздрібні ціни 28 червня на бензин А-95 становили 56,52 грн за літр (+0,54 грн за місяць), на дизельне паливо 52,65 грн за літр (-0,08 грн), на автогаз 26,60 грн за літр (-0,07 грн).