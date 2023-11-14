Разведка Британии указала на главные недостатки армии РФ

Согласно данным британских разведчиков, российские солдаты на поле боя в Украине все чаще злоупотребляют наркотическими веществами и алкоголем. Всё это происходит на фоне отсутствия ротации боевых подразделений.
Российская армия продолжает деградировать прямо на фронте
Министерство Великобритании ссылается на данные оппозиционного российского издания "Верстка", которое заявляет о том, что 15% солдат РФ в Украине употребляют наркотики, в первую очередь речь идет об амфетаминах и каннабисе.
По словам журналистов, наркотики легко достать даже на передовой.
Кроме того, британские разведчики обращают внимание на высокий уровень дисциплинарных нарушений, преступлений и смертей, связанных со злоупотреблением алкоголем в российской армии.
Как удалось узнать Минобороны Британии, одной из главных причин низкой дисциплины и злоупотребления наркотическими веществами среди солдат РФ является отсутствие ротации боевых подразделений.
О проблемах армии РФ с наркотиками и алкоголем также пишут иностранные СМИ
Недавно авторитетное издание The Times опубликовало новый материал, в котором рассказывало о том, как много российских оккупантов употребляют наркотики, находясь на украинском фронте и за его пределами.
По словам журналистов, очень мало людей действительно представляют реальные масштабы этой проблемы внутри армии РФ.
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