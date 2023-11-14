Разведка Британии указала на главные недостатки армии РФ

Согласно данным британских разведчиков, российские солдаты на поле боя в Украине все чаще злоупотребляют наркотическими веществами и алкоголем. Всё это происходит на фоне отсутствия ротации боевых подразделений.

Российская армия продолжает деградировать прямо на фронте

Министерство Великобритании ссылается на данные оппозиционного российского издания "Верстка", которое заявляет о том, что 15% солдат РФ в Украине употребляют наркотики, в первую очередь речь идет об амфетаминах и каннабисе.

По словам журналистов, наркотики легко достать даже на передовой.

Кроме того, британские разведчики обращают внимание на высокий уровень дисциплинарных нарушений, преступлений и смертей, связанных со злоупотреблением алкоголем в российской армии.

Российские командиры наказывают злоупотребляющих алкоголем и наркотиками, отправкой в штурмовые отряды "Шторм-Z", уже ставшие штрафными подразделениями. Поделиться

Как удалось узнать Минобороны Британии, одной из главных причин низкой дисциплины и злоупотребления наркотическими веществами среди солдат РФ является отсутствие ротации боевых подразделений.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 13 November 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/8De5TUQ2c1 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 13, 2023

О проблемах армии РФ с наркотиками и алкоголем также пишут иностранные СМИ

Недавно авторитетное издание The Times опубликовало новый материал, в котором рассказывало о том, как много российских оккупантов употребляют наркотики, находясь на украинском фронте и за его пределами.

По словам журналистов, очень мало людей действительно представляют реальные масштабы этой проблемы внутри армии РФ.