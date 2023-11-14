Розвідка Британії вказала на головні недоліки армії РФ

Згідно з даними британських розвідників, російські вояки на полі бою в Україні дедалі частіше зловживають наркотичними речовинами та алкоголем. Все це відбувається на тлі відсутності ротації бойових підрозділів.

Російська армія продовжує деградувати безпосередньо на фронті

Міністерство Великої Британії посилається на дані опозиційного російського видання "Верстка", яке заявляє про те, що 15% солдати РФ в Україні вживають наркотики, насамперед йдеться про амфетаміни та канабіс.

За словами журналістів, наркотики легко дістати навіть на передовій.

Окрім того, британські розвідники звертають увагу на високий рівень дисциплінарних порушень, злочинів і смертей, пов'язаних зі зловживанням алкоголем у російській армії.

Російські командири карають тих, хто зловживає алкоголем і наркотиками, відряджанням до штурмових загонів "Шторм-Z", які вже стали штрафними підрозділами. Поширити

Як вдалося дізнатися Міноборони Британії, однією з головних з причин низької дисципліни і зловживання наркотичними речовинами серед солдатів РФ є відсутність ротації бойових підрозділів.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 13 November 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/8De5TUQ2c1 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 13, 2023

Про проблеми армії РФ з наркотиками та алкоголем також пишуть іноземні ЗМІ

Нещодавно авторитетне видання The Times опублікувало новий матеріал в якому розповідало про те, як багато російських окупантів доволі вживають наркотики, перебуваючи на українському фронті та за його межами.

За словами журналістів, вкрай мало людей дійсно уявляють реальні масштаби цієї проблеми всередині армії РФ.