Розвідка Британії вказала на головні недоліки армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Розвідка Британії вказала на головні недоліки армії РФ

Міноборони Британії
армія РФ

Згідно з даними британських розвідників, російські вояки на полі бою в Україні дедалі частіше зловживають наркотичними речовинами та алкоголем. Все це відбувається на тлі відсутності ротації бойових підрозділів.

Російська армія продовжує деградувати безпосередньо на фронті

Міністерство Великої Британії посилається на дані опозиційного російського видання "Верстка", яке заявляє про те, що 15% солдати РФ в Україні вживають наркотики, насамперед йдеться про амфетаміни та канабіс.

За словами журналістів, наркотики легко дістати навіть на передовій.

Окрім того, британські розвідники звертають увагу на високий рівень дисциплінарних порушень, злочинів і смертей, пов'язаних зі зловживанням алкоголем у російській армії.

Російські командири карають тих, хто зловживає алкоголем і наркотиками, відряджанням до штурмових загонів "Шторм-Z", які вже стали штрафними підрозділами.

Як вдалося дізнатися Міноборони Британії, однією з головних з причин низької дисципліни і зловживання наркотичними речовинами серед солдатів РФ є відсутність ротації бойових підрозділів.

Про проблеми армії РФ з наркотиками та алкоголем також пишуть іноземні ЗМІ

Нещодавно авторитетне видання The Times опублікувало новий матеріал в якому розповідало про те, як багато російських окупантів доволі вживають наркотики, перебуваючи на українському фронті та за його межами.

За словами журналістів, вкрай мало людей дійсно уявляють реальні масштаби цієї проблеми всередині армії РФ.

Звичайно, всі знають, якщо ти вживаєш наркотики в окопах, — землянка маленька. Нікому немає діла; головне нікому не заважати. Тільки не виходьте з бліндажу, - розповів представникам ЗМІ один з російських окупантів.

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