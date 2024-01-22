Согласно данным британских разведчиков, в декабре 2023 года украинские порты экспортировали больше сельскохозяйственной продукции, чем когда-либо с момента вторжения России в Украину.
Украина продолжает наращивать экспорт агропродукции даже на фоне войны с РФ
Минобороны Великобритании обращает внимание на то, что такие показатели стали возможны благодаря возобновлению работы основных черноморских портов Украины и созданию одностороннего морского экспортного канала.
Что важно понимать, им удалось превысить даже месячные объемы, достигнутые при реализации Черноморской зерновой инициативы при посредничестве ООН и Турции, подлежащей российским инспекциям.
Кроме того, сообщается, что уверенность рынка поддерживается снижением страхования посредством официального Лондона в рамках страхового пакета Unity Facility.
Также на ситуацию повлияла новость о том, что Турция, Румыния и Болгария сформировали коалицию для очищения Черного моря от мин.
Британские разведчики обращают внимание на важность экспортного маршрута через Черное море как для экспортных поступлений Украины, "так и символ того, что обе стороны готовы прекратить нападения на гражданское судоходство, прокладывая путь к уменьшению рисков и увеличению торговли для всех в Черном море".
Экономика Украины постепенно восстанавливается
В новом докладе ООН, обнародованном недавно, говорится, что в 2023 году экономика Украины устойчиво выдержала новые вызовы войны.
Кроме того, указано, что выросло частное потребление, а капитальные расходы на реконструкцию увеличились.
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