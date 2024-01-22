Согласно данным британских разведчиков, в декабре 2023 года украинские порты экспортировали больше сельскохозяйственной продукции, чем когда-либо с момента вторжения России в Украину.

Украина продолжает наращивать экспорт агропродукции даже на фоне войны с РФ

Минобороны Великобритании обращает внимание на то, что такие показатели стали возможны благодаря возобновлению работы основных черноморских портов Украины и созданию одностороннего морского экспортного канала.

Что важно понимать, им удалось превысить даже месячные объемы, достигнутые при реализации Черноморской зерновой инициативы при посредничестве ООН и Турции, подлежащей российским инспекциям.

Украина добилась этого благодаря тому, что в значительной степени не позволила российскому Черноморскому флоту действовать в западной части Черного моря, где ему угрожают украинские ракеты и надводные дроны, - добавили в ведомстве. Поделиться

Кроме того, сообщается, что уверенность рынка поддерживается снижением страхования посредством официального Лондона в рамках страхового пакета Unity Facility.

Также на ситуацию повлияла новость о том, что Турция, Румыния и Болгария сформировали коалицию для очищения Черного моря от мин.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 22 January 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/UrKAtu1Vea #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/St460o0xV0 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 22, 2024

Британские разведчики обращают внимание на важность экспортного маршрута через Черное море как для экспортных поступлений Украины, "так и символ того, что обе стороны готовы прекратить нападения на гражданское судоходство, прокладывая путь к уменьшению рисков и увеличению торговли для всех в Черном море".

Экономика Украины постепенно восстанавливается

В новом докладе ООН, обнародованном недавно, говорится, что в 2023 году экономика Украины устойчиво выдержала новые вызовы войны.

Кроме того, указано, что выросло частное потребление, а капитальные расходы на реконструкцию увеличились.