Розвідка Британії заявила про новий рекорд України під час війни з Росією
Категорія
Економіка
Дата публікації

Розвідка Британії заявила про новий рекорд України під час війни з Росією

Міноборони Британії
зерно
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Згідно з даними британських розвідників, у грудні 2023 року українські порти експортували більше сільськогосподарської продукції, ніж будь-коли з моменту вторгнення Росії в Україну.

Україна продовжує нарощувати експорт агропродукції навіть на тлі війни з РФ

Міноборони Великої Британії звертає увагу на те, що такі показники стали можливими завдяки відновленню роботи основних чорноморських портів України та створенню одностороннього морського експортного каналу.

Що важливо розуміти, їм вдалося перевищити навіть місячні обсяги, досягнуті під час реалізації Чорноморської зернової ініціативи за посередництва ООН і Туреччини, яка підлягала російським інспекціям.

Україна досягла цього завдяки тому, що значною мірою не дозволила російському Чорноморському флоту діяти в західній частині Чорного моря, де йому загрожують українські ракети та надводні дрони, додали у відомстві.

Окрім того, наголошується, що впевненість ринку підтримується зниженням страхування за посередництва офіційного Лондона в рамках страхового пакета Unity Facility.

Також на ситуацію вплинула новина про те, що Туреччина, Румунія і Болгарія сформували коаліцію для очищення Чорного моря від мін.

Британські розвідники звертають увагу на важливість експортного маршруту через Чорне море як для експортних надходжень України, "так і як символ того, що обидві сторони готові припинити напади на цивільне судноплавство, прокладаючи шлях до зменшення ризиків і збільшення торгівлі для всіх у Чорному морі".

Економіка України поступово відновлюється

В новій доповіді ООН, яка була оприлюднена нещодавно, йдеться про те, що у 2023 році економіка України стійко витримала нові виклики війни.

Окрім того, наголошується, що зросло приватне споживання, а капітальні видатки на реконструкцію збільшилися.

Цього року спостерігається незначне покращення, але це покращення на папері, оскільки економіка вже скоротилася, і це дуже боляче, – сказав директор відділу економічного аналізу й політики департаменту Шантану Мукерджі.

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