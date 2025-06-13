Разведывательный самолет России нарушил воздушное пространство Польши над Балтикой

Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщает, что британские истребители утром 13 июня перехватили российский разведывательный самолет Ил-20, нарушивший воздушное пространство над Балтийским морем.
Главные тезисы
- Российский разведывательный самолет Ил-20 нарушил воздушное пространство Польши над Балтикой, вызвав реакцию британских истребителей.
- Это не первый случай нарушения воздушного пространства стран Альянса Россией, что становится провокацией и тестированием готовности систем стран НАТО.
- Вооруженные силы Польши имеют подтверждение о произошедшем инциденте, который также был доложен соответствующему командованию НАТО.
Российский самолет нарушил пространство Польши
Об этом заявило Оперативное командование Вооруженных Сил Польши.
По данным польской стороны, 13 июня около 10:50 Ил-20 нарушил воздушное пространство над Балтийским морем. Его перехватили двое британских истребителей, дислоцирующихся в Польше.
Это очередной случай провокационного тестирования о готовности систем стран НАТО.
В польских Вооруженных силах добавили, что об инциденте проинформировано соответствующее командование НАТО.
Kolejne przechwycenie rosyjskiego samolotu nad Bałtykiem, tym razem przez sojuszniczą parę dyżurną samolotów brytyjskich.— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) June 13, 2025
13 czerwca 2025 roku ok. godz. 10.50 rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20 na głebokości około 2 km naruszył naszą przestrzeń powietrzną nad Morzem Bałtyckim.… pic.twitter.com/VkWg3Pta34
Это не первый случай, когда Россия нарушает воздушное пространство стран Альянса. Только на этой неделе об этом заявила Финляндия.
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