Разведывательный самолет России нарушил воздушное пространство Польши над Балтикой
Категория
Мир
Дата публикации

Разведывательный самолет России нарушил воздушное пространство Польши над Балтикой

Ил-20
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Источник:  online.ua

Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщает, что британские истребители утром 13 июня перехватили российский разведывательный самолет Ил-20, нарушивший воздушное пространство над Балтийским морем.

Главные тезисы

  • Российский разведывательный самолет Ил-20 нарушил воздушное пространство Польши над Балтикой, вызвав реакцию британских истребителей.
  • Это не первый случай нарушения воздушного пространства стран Альянса Россией, что становится провокацией и тестированием готовности систем стран НАТО.
  • Вооруженные силы Польши имеют подтверждение о произошедшем инциденте, который также был доложен соответствующему командованию НАТО.

Российский самолет нарушил пространство Польши

Об этом заявило Оперативное командование Вооруженных Сил Польши.

По данным польской стороны, 13 июня около 10:50 Ил-20 нарушил воздушное пространство над Балтийским морем. Его перехватили двое британских истребителей, дислоцирующихся в Польше.

Это очередной случай провокационного тестирования о готовности систем стран НАТО.

В польских Вооруженных силах добавили, что об инциденте проинформировано соответствующее командование НАТО.

Это не первый случай, когда Россия нарушает воздушное пространство стран Альянса. Только на этой неделе об этом заявила Финляндия.

Кроме того, недавно два российских разведывательных самолета были перехвачены базирующимися в Польше британскими истребителями.

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