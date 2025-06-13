Разведывательный самолет России нарушил воздушное пространство Польши над Балтикой

Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщает, что британские истребители утром 13 июня перехватили российский разведывательный самолет Ил-20, нарушивший воздушное пространство над Балтийским морем.

Российский самолет нарушил пространство Польши

Об этом заявило Оперативное командование Вооруженных Сил Польши.

По данным польской стороны, 13 июня около 10:50 Ил-20 нарушил воздушное пространство над Балтийским морем. Его перехватили двое британских истребителей, дислоцирующихся в Польше.

Это очередной случай провокационного тестирования о готовности систем стран НАТО.

В польских Вооруженных силах добавили, что об инциденте проинформировано соответствующее командование НАТО.

Kolejne przechwycenie rosyjskiego samolotu nad Bałtykiem, tym razem przez sojuszniczą parę dyżurną samolotów brytyjskich.



13 czerwca 2025 roku ok. godz. 10.50 rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20 na głebokości około 2 km naruszył naszą przestrzeń powietrzną nad Morzem Bałtyckim.… pic.twitter.com/VkWg3Pta34 — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) June 13, 2025

Это не первый случай, когда Россия нарушает воздушное пространство стран Альянса. Только на этой неделе об этом заявила Финляндия.