Розвідувальний літак Росії порушив повітряний простор Польщі над Балтикою

Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомляє, що британські винищувачі вранці 13 червня перехопили російський розвідувальний літак Іл-20, який порушив повітряний простір над Балтійським морем.

Російський літак порушив простір Польщі

Про це заявило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

За даними польської сторони, 13 червня близько 10:50 Іл-20 порушив повітряний простір над Балтійським морем. Його перехопили двоє британських винищувачів, що дислокуються в Польщі.

Це черговий випадок провокаційного тестування готовності систем країн НАТО.

У польських Збройних силах додали, що про інцидент поінформоване відповідне командування НАТО.

Kolejne przechwycenie rosyjskiego samolotu nad Bałtykiem, tym razem przez sojuszniczą parę dyżurną samolotów brytyjskich.



13 czerwca 2025 roku ok. godz. 10.50 rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20 na głebokości około 2 km naruszył naszą przestrzeń powietrzną nad Morzem Bałtyckim.… pic.twitter.com/VkWg3Pta34 — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) June 13, 2025

Зазначимо, що це не перший випадок, коли Росія порушує повітряний простір країн Альянсу. Лише цього тижня про це заявила Фінляндія.