Розвідувальний літак Росії порушив повітряний простор Польщі над Балтикою
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Розвідувальний літак Росії порушив повітряний простор Польщі над Балтикою

Іл-20
Джерело:  online.ua

Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомляє, що британські винищувачі вранці 13 червня перехопили російський розвідувальний літак Іл-20, який порушив повітряний простір над Балтійським морем.

Головні тези:

  • Російський розвідувальний літак Іл-20 порушив повітряний простір над Балтійським морем, що спричинило втручання британських винищувачів.
  • Порушення повітряного простору Польщі є все частішою провокацією Росії та тестуванням готовності систем країн НАТО.
  • Збройні сили Польщі мають підтвердження про подію, яка також була повідомлена відповідному командуванню НАТО.

Російський літак порушив простір Польщі

Про це заявило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

За даними польської сторони, 13 червня близько 10:50 Іл-20 порушив повітряний простір над Балтійським морем. Його перехопили двоє британських винищувачів, що дислокуються в Польщі.

Це черговий випадок провокаційного тестування готовності систем країн НАТО.

У польських Збройних силах додали, що про інцидент поінформоване відповідне командування НАТО.

Зазначимо, що це не перший випадок, коли Росія порушує повітряний простір країн Альянсу. Лише цього тижня про це заявила Фінляндія.

Крім того, нещодавно два російські розвідувальні літаки були перехоплені британськими винищувачами, що базуються в Польщі.

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