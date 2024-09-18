Редкая группа крови обнаружена у 0,1% населения Земли

Генетики выявили редкую группу крови, не имеющую антигена AnWj на поверхности эритроцитов (клеток крови). Впервые подобный случай был обнаружен в 1972 году, но тогда ученым не удалось определить, что это отдельная группа крови.
Главные тезисы
- 0,1% населения Земли имеет редкую группу крови без антигена AnWj на поверхности эритроцитов.
- Генетика показала, что отсутствие антигена AnWj зависит от наличия белка Mal в мембране эритроцитов.
- Ученые работают над созданием универсальной группы крови путем извлечения антигенов и применения новых технологий, как пленка из кремния.
- Универсальным донором является человек с 0 группой крови, а универсальным реципиентом — АВ.
Генетики обнаружили редкую группу крови
Большинство населения Земли имеет в крови антиген AnWj, и только у 0,1% он отсутствует. Его наличие зависит от того, есть ли белок Mal в мембране эритроцита.
Белок Mal и антиген AnWj могут исчезать с поверхности эритроцитов. Есть две причины — наследственность и некоторые заболевания крови.
Раньше кровь классифицировались только по двум системам: АВ0 и резус-фактор.
Новую редкую группу крови удалось обнаружить благодаря исследованиям антигена AnWj, который недавно открыли.
У белка Mal важные функции: обеспечение транспорта веществ в клетке и поддержание структуры эритроцитов.
Ученые пытаются решать проблемы переливания крови
Кровь донора и получателя должна быть совместима по АВ0-системе и резус-фактору. Иначе реципиент может умереть при переливании.
Ученые пытаются создать универсальную группу крови. Для этого они хотят удалить антигены.
Биомедицинские инженеры придумали новацию — пленка из кремния для того, чтобы укрыть эритроциты при переливании. Это поможет предотвратить конфликт между группами крови.
Универсальным донором является человек с 0 (первой) группой крови, а универсальным реципиентом — АВ (четвертой).
Важно помнить, что людям с положительным резус-фактором можно переливать только кровь Rh+.
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