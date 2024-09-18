Редкая группа крови обнаружена у 0,1% населения Земли
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Редкая группа крови обнаружена у 0,1% населения Земли

кровь
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Источник:  online.ua

Генетики выявили редкую группу крови, не имеющую антигена AnWj на поверхности эритроцитов (клеток крови). Впервые подобный случай был обнаружен в 1972 году, но тогда ученым не удалось определить, что это отдельная группа крови.

 

Главные тезисы

  • 0,1% населения Земли имеет редкую группу крови без антигена AnWj на поверхности эритроцитов.
  • Генетика показала, что отсутствие антигена AnWj зависит от наличия белка Mal в мембране эритроцитов.
  • Ученые работают над созданием универсальной группы крови путем извлечения антигенов и применения новых технологий, как пленка из кремния.
  • Универсальным донором является человек с 0 группой крови, а универсальным реципиентом — АВ.

Генетики обнаружили редкую группу крови

Большинство населения Земли имеет в крови антиген AnWj, и только у 0,1% он отсутствует. Его наличие зависит от того, есть ли белок Mal в мембране эритроцита.

Белок Mal и антиген AnWj могут исчезать с поверхности эритроцитов. Есть две причины — наследственность и некоторые заболевания крови.

Раньше кровь классифицировались только по двум системам: АВ0 и резус-фактор.

Новую редкую группу крови удалось обнаружить благодаря исследованиям антигена AnWj, который недавно открыли.

У белка Mal важные функции: обеспечение транспорта веществ в клетке и поддержание структуры эритроцитов.

Ученые пытаются решать проблемы переливания крови

Кровь донора и получателя должна быть совместима по АВ0-системе и резус-фактору. Иначе реципиент может умереть при переливании.

Ученые пытаются создать универсальную группу крови. Для этого они хотят удалить антигены.

Биомедицинские инженеры придумали новацию — пленка из кремния для того, чтобы укрыть эритроциты при переливании. Это поможет предотвратить конфликт между группами крови.

Универсальным донором является человек с 0 (первой) группой крови, а универсальным реципиентом — АВ (четвертой).

Важно помнить, что людям с положительным резус-фактором можно переливать только кровь Rh+.

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