Редкая группа крови обнаружена у 0,1% населения Земли

Генетики выявили редкую группу крови, не имеющую антигена AnWj на поверхности эритроцитов (клеток крови). Впервые подобный случай был обнаружен в 1972 году, но тогда ученым не удалось определить, что это отдельная группа крови.

Генетики обнаружили редкую группу крови

Большинство населения Земли имеет в крови антиген AnWj, и только у 0,1% он отсутствует. Его наличие зависит от того, есть ли белок Mal в мембране эритроцита.

Белок Mal и антиген AnWj могут исчезать с поверхности эритроцитов. Есть две причины — наследственность и некоторые заболевания крови.

Раньше кровь классифицировались только по двум системам: АВ0 и резус-фактор.

Новую редкую группу крови удалось обнаружить благодаря исследованиям антигена AnWj, который недавно открыли.

У белка Mal важные функции: обеспечение транспорта веществ в клетке и поддержание структуры эритроцитов.

Ученые пытаются решать проблемы переливания крови

Кровь донора и получателя должна быть совместима по АВ0-системе и резус-фактору. Иначе реципиент может умереть при переливании.

Ученые пытаются создать универсальную группу крови. Для этого они хотят удалить антигены.

Биомедицинские инженеры придумали новацию — пленка из кремния для того, чтобы укрыть эритроциты при переливании. Это поможет предотвратить конфликт между группами крови.

Универсальным донором является человек с 0 (первой) группой крови, а универсальным реципиентом — АВ (четвертой).

Важно помнить, что людям с положительным резус-фактором можно переливать только кровь Rh+.