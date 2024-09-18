Рідкісна група крові виявлена у 0,1% населення Землі

Генетики виявили рідкісну групу крові, яка не має антигену AnWj на поверхні еритроцитів (клітин крові). Вперше подібний випадок виявили у 1972 році, але тоді науковцям не вдалось зрозуміти, що це окрема група крові.
Головні тези:
- 0,1% населення Землі має рідкісну групу крові без антигену AnWj на поверхні еритроцитів.
- Генетика виявила, що відсутність антигену AnWj залежить від наявності білка Mal у мембрані еритроцитів.
- Науковці працюють над створенням універсальної групи крові шляхом вилучення антигенів та застосування нових технологій, як плівка з кремнію.
- Універсальним донором є людина з 0 групою крові, а універсальним реципієнтом — АВ.
Генетики виявили рідкісну групу крові
Більшість населення Землі має у крові антиген AnWj, і лише у 0,1% він відсутній. Його наявність залежить від того, чи є білок Mal у мембрані еритроцита.
Білок Mal та антиген AnWj можуть зникати з поверхні еритроцитів. Є дві причини — спадковість та деякі захворювання крові.
Раніше кров класифікували тільки по двох системах: АВ0 та резус-фактор.
Нову рідкісну групу крові вдалось виявити завдяки дослідженням антигену AnWj, який нещодавно відкрили.
У білка Mal важливі функції: забезпечення транспорту речовин у клітині та підтримка структури еритроцитів.
Науковці намагаються розв'язувати проблеми переливання крові
Кров донора та одержувача повинна бути сумісною за АВ0-системою та резус-фактором. Інакше акцептор може померти при переливанні.
Науковці намагаються створити універсальну групу крові. Для цього вони хочуть вилучити антигени.
Біомедичні інженери придумали новацію — плівка з кремнію для того, аби вкрити еритроцити при переливанні. Це допоможе запобігти конфлікту між групами крові.
Універсальним донором є людина з 0 (першою) групою крові, а універсальним реципієнтом — АВ (четвертою).
Важливо пам’ятати, що людям з позитивним резус-фактором можна переливати лише кров Rh+.
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