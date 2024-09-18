Рідкісна група крові виявлена у 0,1% населення Землі

Генетики виявили рідкісну групу крові, яка не має антигену AnWj на поверхні еритроцитів (клітин крові). Вперше подібний випадок виявили у 1972 році, але тоді науковцям не вдалось зрозуміти, що це окрема група крові.

Генетики виявили рідкісну групу крові

Більшість населення Землі має у крові антиген AnWj, і лише у 0,1% він відсутній. Його наявність залежить від того, чи є білок Mal у мембрані еритроцита.

Білок Mal та антиген AnWj можуть зникати з поверхні еритроцитів. Є дві причини — спадковість та деякі захворювання крові.

Раніше кров класифікували тільки по двох системах: АВ0 та резус-фактор.

Нову рідкісну групу крові вдалось виявити завдяки дослідженням антигену AnWj, який нещодавно відкрили.

У білка Mal важливі функції: забезпечення транспорту речовин у клітині та підтримка структури еритроцитів.

Науковці намагаються розв'язувати проблеми переливання крові

Кров донора та одержувача повинна бути сумісною за АВ0-системою та резус-фактором. Інакше акцептор може померти при переливанні.

Науковці намагаються створити універсальну групу крові. Для цього вони хочуть вилучити антигени.

Біомедичні інженери придумали новацію — плівка з кремнію для того, аби вкрити еритроцити при переливанні. Це допоможе запобігти конфлікту між групами крові.

Універсальним донором є людина з 0 (першою) групою крові, а універсальним реципієнтом — АВ (четвертою).

Важливо пам’ятати, що людям з позитивним резус-фактором можна переливати лише кров Rh+.