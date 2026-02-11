Редкий парад шести планет состоится в конце февраля

В конце февраля в ночном небе можно будет увидеть редкое явление – в один ряд станут сразу шесть планет.

28 февраля можно наблюдать редкий парад планет

Это явление, известное как «парад планет» или «планетарное выравнивание», происходит тогда, когда можно увидеть по меньшей мере четыре или пять планет одновременно.

28 февраля Меркурий, Венера, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун выстроятся в одну линию на небе, это явление станет редким планетарным зрелищем, которое смогут увидеть люди во всем мире.

Все эти планеты будут вращаться вокруг Солнца примерно в одной плоскости, известной как эклиптика. Хотя каждая планета движется с разной скоростью и на разном расстоянии, бывают случаи, когда с точки зрения Земли несколько из них выстраиваются в ряд.

Выравнивание является визуальным эффектом, поскольку на самом деле планеты остаются на расстоянии от миллионов до миллиардов километров друг от друга.

По данным NASA, возможность наблюдать за парадом планет может длиться от нескольких недель до более месяца, поскольку движение планет медленное и постепенное. Некоторые астрономы — любители смогут увидеть это выравнивание уже на этих выходных, но 28 февраля особенно примечательно то, что планеты будут расположены ближе друг к другу.

Четыре планеты — Меркурий, Венера, Марс и Юпитер — будут видны невооруженным глазом. Однако для наблюдения за Ураном и Нептуном понадобятся бинокль или телескоп, поскольку они вращаются в отдаленных внешних областях Солнечной системы. Меркурий иногда трудно заметить из-за его низкого положения у горизонта. Поделиться

Оптимальное время для наблюдения за выравниванием примерно через 30 минут после местного заката. Star Walk рекомендует наблюдателям смотреть в западную часть неба, желательно в ясную погоду.

NASA объясняет, что для того чтобы планета была видна без оптических приборов, она должна находиться по крайней мере на несколько градусов над горизонтом, а лучше всего — на 10 градусов или выше.